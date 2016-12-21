Bayraklı'da kuaförlük kursu, iş sahibi yapıyor

İzmir’de Bayraklı Belediyesi her yıl açtığı kuaförlük kursuyla geleceğin saç tasarımcılarını yetiştiriyor. Kursiyerler kuaförlük mesleğinin en ince ayrıntılarını uygulamalı öğrenirken, kurs sonunda aldıkları sertifika sayesinde kolayca iş bulabiliyor ya da kendi işlerinin patronu oluyor

Bayraklı Belediyesi’nin 23 mahallesinde bulunan 27 semt merkezinde her gün farklı bir kurs düzenleniyor. Bunların ilgi görenlerinden biri de kuaförlük kursu… Kimi kursiyer hayalindeki işi yapmak için kimi ise meslek sahibi olmak için Onur Mahallesi’ndeki semt merkezinde kuaförlük kursuna katılıyor.



EN İNCE DETAYA KADAR ÖĞRENİYORLAR



Kursiyerler yaklaşık altı ay sürecek kursta Halk Eğitim Merkezi öğretmeni kuaför Nevin Yılmaz’dan eğitim alıyor. 12 kadın kursiyer örgü, topuz, perma, saç bakımı-kesimi, fön, röfle gibi eğitimin yanı sıra anatomi ve fizyoloji gibi işin temeline inerek kuaförlüğün inceliklerini de öğreniyor. Kadın kursiyerler; müşteri karşılama ve uğurlama ile dükkan temizliği, kişisel hijyen konularında da detaylı bilgilendiriliyor.



İŞ KAPISI ARALANIYOR



Meslek edinme kursları ile binlerce kadına iş fırsatı sağladıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kurslarımıza katılanların yüzlercesi kendisine iş kapısı araladı. Kuaförlük kursumuz da bunlardan biri. Bu kursumuza ilgi her zaman fazla oluyor. Kadınlar bu gibi kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor. Mahalle gezilerimizde birçok vatandaşımız yanımıza gelip, ‘Sizin şu kursunuza katıldım, iş sahibi oldum’ diyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Semt merkezlerimiz bu anlamda önemli bir görev üstlenmiş durumda. 27 semt merkezimizde bir aile ortamı olduğunu söyleyebilirim. Tüm kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.





