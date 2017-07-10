Bayraklı'da kültür merkezi ve cemevinin temeli atıldı

Bayraklı Belediyesi Nafiz Gürman Mahallesi'nde hayata geçireceğe kültür merkezi ve cemevi projesinin temelini attı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Kültür merkezi ve cemevi projemiz için parsel sahiplerinden hisselerini aldık ve projemizin temelini attık' dedi

Bayraklı Belediyesi yaptığı kültür merkezleri ve cemevi projeleri ile Bayraklı'da Alevi inanç ve kültürünün yaşatılmasında önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Nafiz Gürman Mahallesi'nde İZSU dolum tesisinin karşısındaki alanı kamulaştıran Bayraklı Belediyesi kültür merkezi ve cemevi projesinin temelini attı. Temeli atılan projeye göre tesis, bodrum katıyla birlikte dört kat olacak. Projenin toplam inşaat alanı ise 938 metrekareyi bulacak.



Projeyi hazırladık, temelini attık



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kültür merkezi ve taziye evi projesinin açılışını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Bu projemiz bölgemizde önemli bir ihtiyaca yanıt verdi. Vatandaşlarımız burada taziyelerini kabul ediyor. Şimdi yine aynı mahallemizde kültür merkezi ve cemevi projemizin temelini attık. Buranın arsasıyla ilgili bir problem vardı, bunu aştık. Hisselerini aldık. Projeyi dört katlı olarak planladık. Gerçekten Bayraklı'ya yakışan bir proje olacak. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde 'Camiler, Kiliseler, Cemevleri bizim' dedik ve bu doğrultuda çalışmalar yaptık, yapıyoruz' dedi.