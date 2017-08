Bayraklı'da kurban satış yerleri açıldı

Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi hazırlıkları tamamladı. Doğançay kurbanlık satış pazarında 54 büyükbaş, 43 küçükbaş için hayvan çadırı kuruldu. Vatandaşlar Doğançay, Yeni Girne, Çamkıran, Özkanlar, 75. Yıl ve Osmangazi pazar yerlerinde kurban kesimi yapabilecek

Yurdun çeşitli illerinden Bayraklı'ya gelen hayvan sahipleri Bayraklı Belediyesi'nin Doğançay'da kurduğu kurban satış pazarında ağırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da alandaki elektrik, su, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanması için hazırlıklar tamamlandı. Zabıta, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Doğançay'da yaşanabilecek olası aksilikleri gidermek için burada ekip görevlendirdi. Ekipler, alana yeni gelen pazarcılara yer tesliminde bulunurken aynı zamanda hayvanların küpelerini tek tek kayda geçip sevk irsaliyelerini ve pasaportlarını kontrol ediyor.



Kurban yakalama ekibi hazır



Küçük ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları hayvanların kilo ve yaşlarına göre değişiyor. Kıyasıya pazarlıkların yaşandığı pazarda her keseye uygun kurbanlık bulunuyor. Vatandaşlar Bayraklı Doğançay'da kurulan çadırlar haricinde Yeni Girne, Çamkıran, Özkanlar, 75. Yıl ve Osmangazi pazar yerlerinde kurban kesimi yapabilecek.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler ise küçük ve büyükbaş hayvanların pasaportlarını, küpelerini kontrol ediyor. Gerekli durumlarda ilçe Tarım Müdürlüğü'ne yönlendirme yapılıyor. Yaş ve sağlık gibi konularda da merak edilen soruları yanıtlıyor. Müdürlük bünyesinde veterinerlerin de yer aldığı 10 kişilik kurban yakalama ekibi, Kurban Bayramı süresince mesai yaparak kaçak hayvanları yakalamak için çalışma yürütecek.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Kurban Bayramı öncesi gerekli hazırlıkları tamamladık. Doğançay'daki Kurban pazarımız hazır. Hayvan sahipleri yerlerini aldı. Bayram öncesi yoğunluğun daha da artacağını tahmin ediyoruz. Yine binlerce İzmirli buraya gelecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda ve hijyenik ortamda kurban satın alması ve kesim yaptırması için çalışıyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve diğer birimlerimiz görevlerini en iyi şekilde yapıyor. Temizlik konusunda her zamanki gibi titizlikle çalışıyoruz' dedi.