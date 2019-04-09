Bayraklı'da otomobilde intihar

Bayraklı'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İnan B. (30), otomobilinde tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Bayraklı'da otomobilde intihar
09 Nisan 2019 Salı 11:17

Olay, saat 06.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2070 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İnan B., seyir halindeki 35 HC 0201 plakalı otomobilini yol ortasında durdurdu. İnan B., aracın içerisinde bir süre bekledikten sonra yanında taşıdığı tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen İnan B.'nin babası Arap B., gözyaşlarına hâkim olamadı.

İnan B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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