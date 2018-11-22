Bayraklı'da otomobilin çarptığı genç öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Tunay Şenay (28), otomobilden indiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, kaza sonrası olay yerinde durmayıp, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, 75. Yıl Mahallesi 1609/12 Sokak'ta meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi'nden 75. Yıl Mahallesi'ne doğru giden A.İ., yönetimindeki 35 KA 0034 plakalı otomobille yol kenarında durdu. Araçtan inen Tunay Şenay'a, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 HE 1348 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şenay, kanlar içinde yerde kalırken, hafif ticari araç sürücüsü ise olay yerinde durmayıp, kaçtı. Şenay'ın arkadaşı A.İ., sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tunay Şenay'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Öte yandan sürücüsünün kazadan sonra olay yerinde durmayıp, yoluna devam ettiği hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi 1710/5 Sokak'ta bulundu. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

ÇARPAN ARAÇ BULUNDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Tunay Şenay'a çarpıp sürücüsünün yoluna devam ettiği hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi 1710/5 Sokak'ta bulundu. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

TRAFİKTE TARTIŞIĞI İÇİN YOL KENARINDA DURMUŞLAR

Bu arada Tuncay Şenay ve otomobili kullanan arkadaşının trafikte başka araçtakilerle tartıştığı ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen Şenay'a, olayla ilgisi olmayan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı belirtildi.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN OĞLU

Cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Tunay Şenay’ın, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay’ın oğlu olduğu ve babasına ait inşaat şirketinde çalıştığı bildirildi.