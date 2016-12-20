Bayraklı'da otopark sorununa bir çözüm daha

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki otopark sıkıntısına neşter vuruyor. Uygun olan noktalara otoparklar yapan belediye ekipleri günümüzün en büyük sorununa da böylece çözüm buluyor. Fen İşleri Müdürlüğü son olarak kentin gelişen mahallerinden Mansuroğlu’nda Dumlupınar caddesi üzerinde başlattığı 300 araçlık otopark projesini tamamladı. Yeni otoparktan vatandaşlar ücretsiz yararlanacak

Bayraklı Belediyesi Adalet Mahallesi’nde 66 araçlık ücretsiz otopark çalışmasının ardından Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Nene Hatun Kız öğrenci yurdu karşısında bulunan boş arazide bir süre önce başlattığı otopark çalışmasını tamamladı. 300 araçlı otoparkın zemini için 3 bin 300 metrekare beton parke taşı döşendi. Ücretsiz otoparkla yerleşim yerlerinin çok olması nedeniyle yaşanan trafik karmaşası ve hatalı parkların da önüne geçilecek. Sitelerin yoğun olduğu bölgede başlayan ve kısa sürede hayata geçirilen proje, vatandaşlardan da tam not aldı.



NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTIYOR



İzmir’in en hızlı gelişen bölgesinin Bayraklı olduğuna dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İlçemizde yeni yapılar hızla yükseliyor. Bu da beraberinde nüfus yoğunluğunu getiriyor. Vatandaşlar zaman zaman araçlarını evlerinden uzak noktalara park etmek durumunda kalıyor. Belediye olarak uygun olan alanları vatandaşlardan gelen öneriler doğrultusunda otopark olarak değerlendiriyoruz. Son olarak Mansuroğlu mahallemizde böyle bir çalışma yaptık. Geniş bir alan. Bölge sakinlerinin gönül rahatlığıyla araçlarını ücretsiz park edebileceği bir otopark projesini tamamladık. Vatandaşlarımızdan proje sonrası olumlu geri dönüşler aldık. Bu yöndeki projelerimiz devam edecek” dedi.



