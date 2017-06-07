Bayraklı'da sabah sporları başladı

Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sabah sporu havaların ısınmasıyla tekrar başladı. Haftanın iki günü genci yaşlısı spor yapmak için Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde bir araya geliyor

Bayraklı Belediyesi, açtığı spor okullarıyla çocuklar ve gençler için farklı alternatifler sunuyor. Öğrencilerden ev hanımlarına, emeklilere kadar herkese sabah sporu yaptıran Bayraklı Belediyesi'nin programı her sabah saat 08.00'de Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde başlıyor. Eğitmen eşliğinde yapılan spor yaklaşık bir saat sürüyor. Açma germeyle başlayan program, farklı spor hareketleriyle devam ediyor.



Sabah sporu organizasyonlarının artık bir gelenek haline geldiğine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Şehit Ümit Boz sabah sporunun en yoğun yapıldığı tesisimiz. Vatandaşlarımız spor hocası eşliğinde ve doğru şekilde spor yapıyor. Bu programa katılım oldukça yüksek oluyor. Vakti olan herkesi bekliyoruz' dedi.





