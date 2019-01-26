Bayraklı'da sobanın tüpü patladı

İzmir'de bir evde ısınmak için kullanılan sobanın tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayraklı'da sobanın tüpü patladı
26 Ocak 2019 Cumartesi 13:19

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde ısınmak için kullanılan sobanın tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde Ahmet Tuncay ve Gülsevim Ergün çiftinin ısınmak için yaktığı sobanın tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ergün çifti, yanan evden kendi imkanlarıyla çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Saçlarında ve kollarında yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen çift, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Etiketler; #izmir #bayraklı #soba #tüp
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