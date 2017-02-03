Bayraklı'da sokak arası pazar yerleri kaldırılıyor

Bayraklı Belediyesi'nin Çay Mahallesi'nde 7194 metrekare alanda projelendirdiği pazar yeri tamamlandı

Çevre düzenlenmesi bittikten sonra açılacak pazar yeri bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek. İlçedeki mevcut pazar yerlerini yenileyen, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni pazar yerleri kazandıran Bayraklı Belediyesi, Çay Mahallesi'ndeki dev pazar projesini tamamladı. Bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek olan yeni projenin inşaat çalışması bitti, çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından tesis vatandaşın kullanımına sunulacak.



Engelli vatandaşlar unutulmadı



Engelli vatandaşların kullanacağı asansörler ve yürüyen merdivenlerin yer aldığı yeni pazar yeri bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlı olarak tasarlandı. 54 araçlık otopark kapasitesi bulunacak pazar yerinde 2 adet 10 kişilik asansör, yürüyen bant, 3 engelli, 2 bay, 2 bayan tuvaleti, zabıta odası, tartı kontrol odası ve çay ocağı olacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini vurgulayarak, 'Sokak arası pazar yerlerini kaldırıyoruz. Yerlerine modern, kullanımı rahat pazar yerleri inşa ediyoruz. Çay mahallemizde böyle bir ihtiyaç vardı. Projenin temelini kısa süre önce attık, inşaatı hızlı bir şekilde tamamladık. Çok da güzel oldu. Çevre düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız' dedi.





