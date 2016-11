Bayraklı'da sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak kedilerine kuduz aşısı yaptı. Hayırseverler tarafından yemek ve su verilen sokak hayvanlarını tek tek aşılayan ekipler, duyarlı vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ekipler, bu yıl içerisinde 550 kuduz aşılaması yaptı

Dünyada her yıl on binlerce insanın ölümüne neden olan kuduz hastalığına geçit vermeyen Bayraklı Belediyesi, vatandaşları kuduz konusunda bilgilendirmek ve sokak hayvanlarına aşı yapmak için harekete geçti. Her yıl binlerce sahipsiz hayvana gerekli müdahaleyi yapan Bayraklı Belediyesi veterinerleri sokak sokak dolaşarak, hayvan severler tarafından bakılan hayvanları aşıladı. Veterinerler, kuduzun sıcakkanlı tüm hayvanlarda hatta insanlarda da görülebilen ölümcül bir pastalık olduğunu ancak bu hastalığın yüzde 100 önlenebildiği belirtti.



İNSANLARA BULAŞMASI ÖNLENİYOR



Cadde, sokak aralarında ve apartman kenarlarında hayvan severler tarafından yemek ve su verilip, aşıları Bayraklı Belediyesi veterinerlerine yaptırılan sahipsiz can dostlar artık daha zararsız ve sağlıklı hale geldi. Veterinerler, “Kuduz hastalığı ile mücadelede kedi ve köpeklerin aşılanarak hastalığın ortadan kaldırılmasını, hem onları korumakta hem de hastalığın insanlara bulaşmasını önlemektedir” bilgisini verdi. Bu yıl içerisinde toplam 550 kuduz aşılaması yapıldığı bildirildi.



NE YAPILMALI?



Yetkililer kuduz şüphesi söz konusu olduğunda vatandaşları yara veya ısırık bölgesinin hiç vakit kaybetmeden bol su ve sabunla yıkanarak, tentürdiyotlu dezenfektanlar uygulanması konusunda uyardı. Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumunda kuduz aşısının yapılması ve ısıran hayvanın karantinaya alınması gerektiği belirtildi.