Bayraklı'da spor kursları kışın da devam edecek

Bayraklı Belediyesi 7’den 70’e herkese spor yaptırmaya devam ediyor. Yaz döneminde yoğun ilgi gören spor kursları kış döneminde de sürecek. 16 branşta açılan kurslar sezon boyunca belediye spor salonlarında gerçekleştirilecek

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün “herkese spor yaptırıyoruz” projesi kapsamında açtığı spor okulları yılın 12 ayı ilgi görüyor. Kış döneminde; futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, cimnastik, bale, limbering, sağlıklı yaşam sporu, dağcılık ve doğa sporları, kick boks, zumba, zumba kids, aerobik, pilates ve masa tenisi olmak üzere toplamda 16 branşta açılan okullar her yaş grubuna hitap ediyor.





YAZ DÖNEMİNDE 5 BİN KİŞİ YARARLANDI



Spor okulları kayıtları için (0232) 371 23 00 telefon numarasından bilgi alınabiliyor. Kayıt için 2 fotoğraf ve kimlik fotokopisi isteniyor. Kursiyerler branşlarına göre Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, 75. Yıl Kültür Merkezi Spor Salonu, İhsan Alyanak Kültür Merkezi Spor Salonu, Onur Mahallesi Amfi Tiyatro Kültür Merkezi Spor Salonu, Şehit Ümit Boz Tesisleri ve Mansuroğlu halı sahasında kurs görecek. Bayraklı Belediyesi’nin spor kurslarından yaz döneminde 5 bine yakın çocuk ve genç yararlanmıştı.





İLÇEMİZE ÇOK SAYIDA SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğumuza spor yaptıracağız. 16 farklı branşta okulumuz olacak. Geleceğimiz olan çocuklarımızın spor sayesinde kötü alışkanlıklardan da uzak duracağına inanıyoruz. İlçemize çok sayıda spor tesisi kazandırdık ve buraların aktif olarak kullanılması Bayraklı’da spora verilen önemin de göstergesi oluyor. Spora yaptığımız yatırım beraberinde sportif başarıları getiriyor. Belediye olarak spora ve sporcuya elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.





