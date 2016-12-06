Bayraklı'da  spora ilgi artıyor

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan birbirinden renkli spor aktivitelerine ilgi her geçen gün artıyor

Bu kapsamda devam eden yoga, limbering, zumba, aerobic, plates ve bokwa kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar spor yaparak hem zinde kalıyor, hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Çeşitli merkezlerde gerçekleştirilen kurslara geniş katılım sağlanırken, eğlenceli geçen etkinliklerde kadınlar boş vakitlerini eğlenerek ve spor yaparak değerlendiriyor.



Kurslar; Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mansuroğlu kadın dünyası, 75'inci Yıl Kültür Merkezi, İhsan Alyanak Kültür Merkezi ve Onur Mahallesi Amfi Tiyatro'daki spor salonlarında veriliyor. Belirlenen gün ve saatlerde 7'den 70'e herkesin katılabileceği kurslar için Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne 0232 371 23 00 telefon numarasından müracaat edilmesi gerekiyor. Kadınlar dans edip, eğlenerek hem hoşça vakit geçiriyor hem de sağlıklı yaşam için spor yapıyor.

Bayraklı'da her projenin önemli birer ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, spor alanında yapılması gereken her şeyi imkanlar dahilinde hayata geçirdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, " Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen ev hanımları başta olmak üzere tüm kadınlarımıza yönelik açtığımız spor kurslarının büyük ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. İlçemizin çeşitli yerlerindeki merkezlerde birçok kurs veriyoruz. Katılmak isteyenler semt merkezlerimize veya spor işleri müdürlüğümüze müracaat edebilir. Kadınlarımız spor yaparken aynı zamanda eğleniyor. Bu, onlar için önemli bir sosyal aktivite de oluyor onlar için. Tüm kadınlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.