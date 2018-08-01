Bayraklı'da sünnet şöleni başvuruları başladı

Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği sünnet şöleni için başvurular başladı. 7-12 yaş arası çocukların ücretsiz sünnet edileceği şölen yine renkli görüntülere sahne olacak. Başvurular, Osmangazi Hizmet Binası'ndaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek

Bayraklı'da sünnet şöleni başvuruları başladı
01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08

Bayraklı Belediyesi bu yıl da çocukları ücretsiz sünnet ettirecek. Bugüne kadar 1026 çocuğun katıldığı sünnet şöleni bu yıl da büyük coşkuyla Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde düzenlenecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler Ağustos ayı sonuna kadar Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek. 0232 477 20 00 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınabilecek.

Doyasıya eğleniyorlar

Bugüne kadar 1026 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdiklerini belirterek, büyük coşkuyla geçen şölenlerin Bayraklı'da alışılagelmiş bir etkinlik haline dönüştüğünü vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını her yıl ücretsiz sünnet ettiriyoruz. Eğlenceli bir şölenle her yıl çocuklarımızın ve ailelerin unutamayacağı, müzikli etkinlik düzenliyoruz. Sünnet çocukları bu şölende doyasıya eğleniyor. Onların her biri bizim geleceğimiz' dedi.

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