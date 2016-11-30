Bayraklı'da taziye evi ile acılar paylaşılıyor

Bayraklı Belediyesi tarafından açılışı geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi Ve Sağlık Evinin içerisinde yer alan taziye evinde vatandaşlar başsağlığı dileklerini kabul ediyor

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesi'nde açtığı modern görünümlü, kültür merkezi ve sağlık evinde hizmetlerini sürdürüyor. Merkezin 1. katında yer alan taziye evinde, cenaze sahipleri taziyelerini kabul ediyor. Vefat edenlerin mevlidi, burada okunuyor. Nafiz Gürman Mahallesi sakini Selahattin Arslan'ın vefat eden annesi Nuran Arslan'ın taziyesi burada gerçekleşti, mevlit okundu. Aile yakınları, komşuları ve mahalle sakinleri Arslan ailesini bu acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda merkezin bir katını taziye evi olarak ayırdıklarını belirterek, "Evlerinde taziyeleri kabul etmek isteyen ancak alanı dar olan vatandaşlarımız burada başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Mevlitlerini okutuyorlar. Vefat eden annemize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Org. Nafiz Gürman kültür merkezi ve sağlık evinde; taziye evi, semt merkezi, aile danışma ve eğitim birimi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi ile kütüphane yer alıyor. Toplamda bin 334 metrekare inşaat alanına sahip, içinde 9 oda ve 3 salon bulunan kültür merkezi 4 kattan oluşuyor.