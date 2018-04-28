Bayraklı'da yanan alan yeniden yeşeriyor

Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz yıl Dünya Barış Anıtı altında çıkan yangından etkilenen yaklaşık 3 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri zarar gören ağaçların yerine bin 300 adet yeni çam fidanı dikti

Bayraklı'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçlandırma seferberliği başlattı. Daha yeşil bir Bayraklı için bugüne kadar binlerce fidanı toprakla buluşturan ekipler, ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Dünya Barış Anıtı alt bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 3 hektarlık alan üzerinde bulunan çam ve okaliptüs ağaçları büyük zarar görmüştü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zarar gören ağaçların temizlenmesi ve bölgedeki toprakta yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile bin 300 yeni fidanı toprakla buluşturdu. Ardından fidanlara ilk can suyu ile hayat verildi.

Her şey daha yeşil Bayraklı için

Bayraklı’da yeşil alan miktarını her geçen gün arttırdıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Ekiplerimiz yanan bölgede bir çalışma yaptı. Fıstık çamı dikimi gerçekleştirdiler. İş, dikmekle kalmıyor onların bakımı da en az dikim kadar önemli. Bölgenin yeniden eski haline gelmesi belki yıllar alacak ancak biz imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.