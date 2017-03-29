Bayraklı'da yanan sırtlara 3000 fidan dikildi

Bayraklı Belediyesi, Dünya Barış Anıtı'nın etrafında ve geçtiğimiz aylarda Onur Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören alanda ağaçlandırma çalışması başlattı

Şimdiye kadar 3000 fıstık çamı diken ekipler hassas bir çalışma yürütüyor. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yeşil alanları tohum ekerek yeşillendiriyor. Bazı noktalarda ise hazır rulo çim serimi yapılıyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarla parkların, çocuk oyun alanlarının sayısını artırırken bir yandan da ağaçlandırma yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Dünya Barış Anıtı'nın etrafında meydana gelen yangının yarattığı tahribat, ağaçlandırma çalışmasıyla gideriliyor. Aynı şekilde Onur Mahallesi'ndeki yangında zarar gören bölge ekipler tarafından ağaçlandırılıyor. Şimdiye kadar 3000 fıstık çamı dikimi gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çeşitli sebeplerle bozulan yeşil alanlarda tohumla yapıyor. Gerek görülen noktalarda ise rulo çim serimi gerçekleştiriyor.



Havalar ısındı, çalışmalar hızlandı



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçedeki yeşil alan miktarını her geçen gün artırdıklarını belirterek, 'Çocuklarımıza yeşil bir Bayraklı bırakmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunun için de uygun olan yerlere parklar yapıyoruz. Park ve yeşil alan miktarının artırılması noktasında önemli projeler geliştirdik. Bu konuda başarılı olduğumuzu net bir şekilde ifade edebilirim. Havaların ısınmasıyla ekiplerimiz ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle çıkan yangınlarda zarar gören bölgelerimizde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bayraklı'nın dağlarında çiçekler açıyor' dedi.





