Bayraklı'da yılda 8000 ton atık dönüştürülüyor

Bayraklı Belediyesi, geri dönüşüm konusunda geliştirdiği projeyle ambalaj atıklarını toplamaya devam diyor. Böylece hem ekonomiye katkı sağlanıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Bu kapsamda 2012 yılından bu yana yaklaşık 40 bin ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı

Bayraklı'da yılda 8000 ton atık dönüştürülüyor

Ofis, işyeri, fabrika, okul, kamu kuruluşları,  özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimleri, muhtarlıklar aynı zamanda siteler ve apartmanlara yerleştirilen ambalaj konteyner ve iç mekan kutuları ile toplanan gazete, dergi, defterler, kitaplar, kataloglar ve kartondan oluşan ambalaj atıkları Bayraklı Belediyesi'nin yetki verdiği firma tarafından düzenli olarak bulunduğu yerden alınarak, geri dönüşüme kazandırılıyor. Ambalaj atıkları toplama ve geri dönüşüme kazandırma projesini başarıyla yürüten Bayraklı Belediyesi, bu yılın ilk altı ayında 2600 ton karışık ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı. Toplamdaki rakam ise yaklaşık 40 bin tona ulaştı.

Bilinç oluşturduk

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldikten sonra çevre konusunda önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Yeşile önem veriyoruz. İlçemizdeki yeşil alan miktarı ve park sayısını artırdık. Çevreye olan yatırımın geleceğe olan yatırım olduğunun farkındayız. Gelecek kuşaklara daha temiz bir Bayraklı bırakmak için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda da geri dönüşüme önem veriyoruz. Ambalaj atıklarını kaynağından topluyoruz. Bu konuda bir bilinç oluşturmayı başardık. Hemşehrilerimize bu anlamda büyük görev düşüyor' dedi.

 

Etiketler; #bayraklı #geri dönüşüm
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