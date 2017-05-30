Bayraklı'da yüzme kursları başlıyor

Bayraklı Belediyesi yaz spor okulları kapsamında 5-16 yaş arasını kapsayan yüzme kursu için başvurular başladı

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çocuklar için yüzme kursları başlıyor. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla geçtiğimiz yıl 1200 kişiye yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi'nin sahilde bulunan yüzme havuzunda 5-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik kurslarına bu yıl da ilginin yoğun olması bekleniyor. Haftanın dört günü bir saat sürecek eğitimlerde çocuklar yaz tatilini eğlenerek geçirecek.



Engelliler de yararlanacak

Yüzmenin yaşı yok

Geçtiğimiz yıl alanında uzman eğitmenler tarafından verilen yüzme kursundan memnun kalan çocuklar ve velileri bu yıl da hazırlıkları tamamlanan Bayraklı havuzunda bir araya gelecek. Haftanın dört günü 5-16 yaş arasındaki çocuklar yüzme eğitimi alacak. Cumartesi-pazar günleri 09.00- 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar havuzdan yararlanabilecek. Havuzda 7 eğitmen, 1 de cankurtaran görev yapacak.Öte yandan yetkililer geçtiğimiz yıl sosyal medya aracılığıyla yüzme kursu için vatandaşlardan para istendiğini belirterek, bu tür taleplere itibar edilmemesini istedi. Yüzme kursu için kayıtlar Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda yapılıyor. Kayıt için 2 adet fotoğraf, yüzebilir onaylı sağlık raporu ve kimlik fotokopisi isteniyor. Detaylı bilgiye (0232) 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yüzme kursunun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 'Kursumuza özellikle çocuklarımız ilgi gösteriyor. Eğitmen eşliğinde çocuklarımız yüzme öğreniyor. Her türlü güvenlik önlemini aldık. Bu konuda ailelerimizin içi rahat olsun. Hedefimiz Bayraklı'da yüzme bilmeyenlere yüzmeyi öğretmek. Kimse, 'Benim yaşım geçti, bu saatten sonra yüzme öğrenemem' diye düşünmesin. Kapımız herkese açık. Çocuklarımız hem yüzmeyi öğreniyor hem spor yapıyor' dedi.