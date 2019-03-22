Bayraklı'daki kaza ile ilgili vahim iddia: Polisten kaçıyordu

Bayraklı'da, down sendromlu çocukları taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucunda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildiği kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, "Bu kazada emniyet yetkililerinden aldığım duyum kaza yapan aracın korsan taşımacı olduğu, polis kontrolünden kaçarken bu kazanın meydana geldiği yönünde" dedi. Aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi Ahmet Altıntaş ise aracın eksik belgesinin olmadığını söyledi.

Doğancan Bingöl / Halil Özcan - Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda down sendromlu çocukların taşındığı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yan yoldaki otomobile de çarpan servisteki 33 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Binmeleri gereken servis bozulmuş

Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne götürülen down sendromlu çocukların sabah başka servise binmeleri gerektiği; ancak araç bozulduğu için kaza yaptıkları midibüse bindikleri öğrenildi.

Bize kayıtlı bir araç değil

Haber Ekspres'e açıklamalarda bulunan İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, kaza yapan aracın Oda'ya kayıtlı olmadığını söyledi. Emniyet yetkililerine dayandırarak yaptığı açıklamada Bostancı, "Bu yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştür. Biz Şoförler Odası olarak elimizden geldiğince mücadelemizi yürütüyoruz. Ancak bu kazada emniyet yetkililerinden aldığım duyum kaza yapan aracın korsan taşımacı olduğu yönünde. Bize kayıtlı böyle bir araç yok. Aldığım bir diğer duyum ise aracın polis kontrolünden kaçarken bu kazanın meydana geldiği yönünde. Biz, denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bizim odamıza bağlı araçlar bu tarz konularda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Türkiye'de ve İzmir'de en büyük sorunlarımızdan biri korsan taşımacılık. Polisimiz sadece S plakalı araçları kontrol ediyor. Korsan taşımacı olarak bu plakayı taşımayan kişilerin de kontrolünün en az S plakalı araçlar kadar olmalıdır. Biz Emniyet ve Valilik ile bu konuda sürekli irtibat halindeyiz. Yaşanan bu kaza topluma mal edilmemelidir. Bizim uzaktan yakından alakamız yoktur. Ama her defasında fatura bize kesiliyor bu çok yanlış. İzmirdeki servisçi esnafımıza bizim güvenimiz sonsuz." diye konuştu.

Bütün belgeleri var

Aracın kayıtlı olduğu Altıntaş Özel Eğitim Turizm Taşımacılık İnşaat Otomotiv'in sahibi Ahmet Altıntaş ise, Bostancı'nın ifadelerini aksi yönde konuştu. Altıntaş, "Öğrencileri götürmesi gereken araç arıza yapınca 35 AEM 253 plakalı aracı çıkardık. Freni patlamış karşı şeride geçmiş. Yedek aracımızdı. Araç da, şoför de bizim. Servis tutanağımız da var. Öğrenci taşıması için gerekli bütün belgeleri var. Sürekli kullandığımız bir araç değil." ifadelerini kullandı.

Hiçbir şekilde yapamazlar

Ahmet Altıntaş'ın ifadeleri üzerine yeniden İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı ile görüştük. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre kaza yapan midibüs 2003 model. Bu bilgiye göre kaza yapan aracın servis taşımacılığı yapamayacağını ifade eden Bostancı, ‘’Yedek araç olsa dahi okul servis araçları yönetmeliğine uygun olması gerekiyor. Yani 12 yaşından küçük bir araç olması gerekiyor. Yönetmenliğe uygun olmayan bu araçla okul servis taşımacılığı yapamazlar. Bu araçla hiçbir şekilde okul servis taşımacılığı yapamazlar.’’ ifadelerini kullandı.