Bayraklı'dan geri dönüşüme 50 bin ton atık

BAYRAKLI Belediyesi, ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırarak toplayıp, ekonomiye katkı sağlıyor ve çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Bayraklı'da son 8 yılda kişi başına dönüşen yeşil alan miktarı önemli ölçüde artarken, geri dönüşüme kazandırılan toplam atık miktarı ise 50 bin tonu aştı

Bayraklı Belediyesi işyeri, fabrika, okul, kamu kuruluşları, özel ve kamu hastaneleri, sağlık birimleri, muhtarlıklar, siteler ve apartmanlara yerleştirilen ambalaj konteyner ve iç mekan kutuları ile toplanan gazete, dergi, defter ve kartondan oluşan ambalaj atıkları belediyenin yetki verdiği firma tarafından düzenli olarak bulunduğu yerden alarak geri dönüşüme kazandırıyor. Ayrıca ilçenin farklı noktalarına 80 adet cam kumbara yerleştirilerek, cam atıklar da toplanıyor. Bu yılın ilk üç ayında 1271 ton cam, 1695 ton ambalaj, 875 litre atık yağ, 450 kilogram pil geri dönüşüme kazandırıldı. 2016 yılında ise 3134 ton cam, 5085 ton ambalaj, 2360 litre bitkisel atık yağ, 1481 kilogram pil geri dönüşüme kazandırılmıştı. Toplamdaki rakam ise 50 bin tonu geçti.

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