Bayraklı'nın 'Şans'ı

Hayvan severler tarafından ölmek üzereyken ormanda bulunan sokak köpeğini Bayraklı Belediyesi Veteriner İşlerinde görevli veteriner hekimler kurtardı. Bilinci kapalı haldeyken müdahale edilen köpek bir aylık tedavisinin ardından hayata yeniden tutundu. Şans adı verilen köpek şimdilerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün maskotu haline geldi

İzmir'de Bayraklı Belediyesi can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce hayvan severler tarafından bulunan ve bilinci yerinde olmayan sokak köpeği Bayraklı Belediyesi'nin Tepekule Mahallesi'nde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Veteriner hekimler uzun süredir aç ve susuz kalan, derisinde yüksek oranda enfeksiyon olan, açlıktan torba yediği belirlenen yavru köpeğe anında müdahale etti. İlk muayenede yavru köpek yoğun bakıma alındı. Geçen süre zarfında tedaviye yanıt veren köpek hayata yeniden döndü.



Belediyenin maskotu



Verdiği mücadele sonrası hayata tutunan yavru köpeğe, belediye personeli 'şans' adını verdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bahçesinde misafir edilen şans, belediyenin adeta maskotu haline geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sokak hayvanlarına yönelik çok sayıda proje geliştirdiklerini belirterek, 'Bu hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Onların yok sayılması mümkün değil. Belediye olarak yerel hayvan koruma gönüllüleri projesine ortak olduk. Hayvanseverlere aldıkları eğitim sonrası kimlik kartı dağıtıldı. Onlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Seçim sandıklarını kedi evlerine dönüştürerek farklı noktalara yerleştirdik. Parklarımıza sokak hayvanları için suluk ve yem kapları koyduk. Geçtiğimiz ay geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizin temelini attık. Can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Şans adını alan yavru köpek, ölmek üzereyken belediyemize getirildi. Tedaviye yanıt verdi. Hayata döndürüldü. Gerçekten sevindirici. İmkanlar dahilinde can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.