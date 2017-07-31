Bayraklı parkları halkı sosyalleştiriyor

Bayraklı Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı parklar yaz aylarında vatandaşların ilk tercihi oluyor. Gün boyu sıcaklardan bunalan Bayraklılılar, akşamları parklarda nefes alıyor. Çocuklar da sabah ve akşamları parklardaki yenilenmiş oyun gruplarında keyifli dakikalar geçiriyor

Bayraklı'da uygun olan noktalara yeni yeşil alan ve parklar kazandıran Bayraklı Belediyesi, ilçedeki parkları sosyalleşme alanlarına çevirdi. Yaz sıcaklığının günden güne kendisini hissettirdiği şu günlerde vatandaşlar, özellikle güneş battıktan sonra soluğu parklarda alıyor. Parklardaki işletmelerden ucuza yararlanmanın keyfini de yaşayan Bayraklılılar, Teras, Havuz, Körfez Kafe ile Dünya Barış Anıtı'nda körfez manzarasını doyasıya yaşıyor.



Yaşam alanı haline geldi



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçedeki parkları yaşam alanı haline dönüştüğünü belirterek, 'Göreve geldikten sonra ilçemize yeni parklar, yeşil alanlar kazandırmak adına projeler geliştirdik. Geldiğimiz noktada çok sayıda parkı ilçemize kazandırdık. Yeşil alan miktarını artırmayı önemli ölçüde başardık. Bayraklı'da parklar vatandaşlarımızın buluşma noktası haline geldi. Hemşehrilerimiz körfez manzarası eşliğinde ya da yeşille iç içe bir alanda yemek yiyor, çayını içiyor. Madde bağımlıları, alkolikler buraya gelemiyor. Avrupa'ya gittiğinizde parklarda çay ocakları, tuvaletler var. Biz de aynısını yaptık' dedi.

