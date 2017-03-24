Bayraklı semt merkezi kurslarını, vatandaş talepleri belirliyor

Bayraklı Belediyesi, özellikle kadınların sosyalleşmesi için faaliyete geçirdiği semt merkezi projesinde rekora koşuyor. 23 mahallede bulanan 27 semt merkezini geçtiğimiz yıl 150 binden fazla kişi ziyaret etti.
Semt merkezlerinde açılan ahşap boyama, kurdele nakışı, iğne oyası, takı tasarım, resim kursu, makine nakışı, dikiş, okuma-yazma, ev tekstili, kırkyama, bağlama, kuaförlük, örgü, file örgüsü, İngilizce ve satranç kurslarından genci yaşlısı binlerce kişi faydalandı.
Halkımızın hizmetinde
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Semt merkezlerimiz her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği, çeşitli kursların yapıldığı birer sosyalleşme ortamı haline geldi. Binlerce vatandaşımızın da buralara gelerek belediye hizmetlerinden faydalanmaları bizleri sevindiriyor. Gelen talepler üzerine kurslar açıyoruz. Her yaş grubundan vatandaşımız bu kurslardan yararlanıyor. Ayrıca hemşehrilerimiz buralarda kına, nişan gibi organizasyonlarını da yapabiliyor. 23 mahallemizdeki 27 semt merkezimiz halkımızın hizmetinde' dedi.
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