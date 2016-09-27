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    • Bayraklı semt merkezleri kadınların uğrak yeri oldu

    Bayraklı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu semt merkezleri vatandaşların akınına uğruyor. Merkezlerde, çeşitli aktivitelerin yanı sıra düzenlenen kurslar sayesinde buraya gelenler hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek sahibi oluyor. Bu yılın ilk 8 ayında 23 mahallede bulunan 27 semt merkezini 87 bin 610 kişi ziyaret etti

    26 Eylül 2016 Pazartesi 14:55
    Bayraklı semt merkezleri kadınların uğrak yeri oldu
    Bayraklı Belediyesi'nin sayılarını her geçen gün artırdığı semt merkezleri özellikle kadınların "uğrak" yerleri haline dönüştü. Bu merkezlerde çeşitli kursların yanı sıra konularında uzman kişiler tarafından aile içi iletişim, konusunda bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Kadınlara yönelik, diyabet, KOAH, astım ve meme kanseri konusunda seminerler düzenleniyor. Semt merkezleri kimi zaman kına gecelerine, doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Kimi zaman da vatandaşlar taziyelerini buralarda kabul ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda semt merkezlerinde çocuklara yönelik kurslar da düzenleniyor ve yoğun ilgi görüyor.
    Öte yandan semt merkezlerinde düzenlenen meslek kursları sayesinde buraya gelenler, meslek sahibi oluyor. Ayrıca çeşitli firmalar zaman zaman buradaki insan gücünden faydalanıyor.

    Semt merkezlerinin farklı fonksiyonları var

    Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 23 mahallede 27 semt merkezi açtıklarını belirterek, "Semt merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü buralar belediyenin birer şubesi gibi. Vatandaşların buradaki görevlilere ilettikleri öneriler ve şikayetler direkt bana geliyor. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Semt merkezlerimizde özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik çok sayıda kurs düzenliyoruz. Semt merkezleri vatandaşlar tarafından çok amaçlı olarak kullanıyor. Özellikle kadınlarımız çok memnun. Biz de buraları açarken önümüze bir hedef koyduk ve şimdi bu hedefin gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.






    Anahtar Kelimeler: Bayraklı, Belediyesinin, Sosyal, Belediyecilik, Anlayışıyla

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