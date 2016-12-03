Bayraklı'ya İzmir'in en büyük engelli merkezi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, engelliler gününde düzenlenen dayanışma etkinliğinde en geç üç ay içerisinde Osmangazi hizmet binasının engelliler merkezi olarak tahsis edileceğinin müjdesini verdi. Başkan Karabağ, “Asıl engelli; ahlaklarında ve karakterinde bozukluk olanlardır. Vücuttaki fiziksel engelle engelli olunmaz" dedi. Karabağ, engellilerin rahatlıkla faydalanabileceği bir otobüs tasarladıklarını sözlerine ekledi

Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından havuz düğün salonunda gerçekleştirilen dayanışma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen engelliler şarkılar, türküler söyledi, şiirler okudu. Etkinliğe katılarak engellilerle birlikte koroda söylenen şarkılara eşlik eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, engelli dostlara müjdeler verdi.



İZMİR'İN EN BÜYÜK ENGELLİLER MERKEZİ OLACAK



Bayraklı Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasıyla yakın zamanda Engellilerin modern görünümlü, donanımlı bir merkeze kavuşacağını söyleyen Başkan Karabağ, “Maksimum 3 ay sonra Osmangazi'de kullandığımız belediye binamızı engelliler merkezi yapıyoruz. Belediyemiz, yeni hizmet binasında hizmet verecek. Şuanda bahçesi düzenleniyor. Bittikten sonra Osmangazi binasını boşaltacağız. Zaten orası engelliler merkezi olarak yapılmış bir binaydı...Orayı, tiyatro salonu, spor salonu, rehabilitasyon ve tedavi merkezi olarak da kullanacağız. İzmir'in en büyük engelliler merkezini sizlere vereceğiz, kullanacaksınız" dedi.



AHLAKLARINDA VE KARAKTERİNDE BOZUK OLANLAR ENGELLİDİR



Fiziksel engelin, bir engel olmadığını vurgulayan Başkan Hasan Karabağ, "Aslında ahlaklarında ve karakterinde bozukluk olanlar engellidir. O engellilerin neler yaptıklarını, çocuklarımızı nelere maruz bıraktıklarını televizyonlarda izliyoruz. Gerçekten en kötü engelli, ahlaki engeli olanlar onlar...Yoksa vücundaki arızayla insan engelli olmaz" diye konuştu.



ENGELLİ OTOBÜSÜ TASARLIYORUZ



Engellilere yönelik düzenlenen geziler için semt merkezlerine müracaat edilmesini isteyen Başkan Karabağ, “Bir engelli otobüsü oluşturmak istiyorum. Tekerlekli sandalyelerinizle engellilerin rahat gireceği bir otobüs… Engelli aracımız var. Onu da daha iyi şekilde tasarlayacağız. Sizler için daha kolaylık sağlayacak. Sizler için çok sayıda projemiz var, hepsini birer birer hayata geçireceğiz” dedi.



SAADET ÖĞRETMEN SİZLERLE İLGİLENECEK



Menderes'te bir okul müdürünün öğrencilere cinsel tacizde bulunmasını ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özcan'ın artık Bayraklı Belediyesi'nde görev yapacağını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bir Saadet öğretmenimiz vardı, biliyorsunuz. Kendisi, bir okulda müdürün çocuklara yönelik tacizini ortaya çıkardı. O Saadet öğretmenimiz İzmir’i konuşurken, sorarken başka bir belediyenin personeli, 'sizi anlarsa Bayraklı Belediyesi ve başkanı anlar' demiş. Bizimle birlikte çalışacak Saadet öğretmen. Pazartesi iş başı yapıyor. Sosyal hizmetlerde görev yapacak. Hem sizlerle hem de diğer semt evleri ve konularla ilgilenecek” dedi. Başkan Karabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim eden engelliler ise, "Bizimle her daim birlikte olduğunuz gönül dostu olduğunuz için teşekkür ederiz" diye konuştu.