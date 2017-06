Bayraklı'yı güzel günler bekliyor

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda belediye personeliyle bayramlaştı

Bayraklı Belediyesi'nin bayramlaşma töreni Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe başkanı Cemalettin Alper, il yöneticileri, meclis üyeleri, sendika temsilcileri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreni öncesi çalışanlar ve Başkan Karabağ canlı müzik eşliğinde halay geçti.

Emek durursa dünya durur

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Kurtuluş savaşının önderleri de kadınlarımızdı. Bunun için Bayraklı'da salona bakıyorum, önce kadınları görüyorum. Hepiniz sağ olun' dedi.

Başkan Karabağ 8'inci yılı geride bıraktıklarını belirterek, 'Bir bayram daha beraberiz. Belediye başkanı olarak bayram öncesi çalışanların maaşlarının ve ikramiyelerinin yatıp yatmadığına dikkat ederim. Alacaklılar beklesin. Emeğin karşılığı bizde karşılık bulur. Emek durursa, dünya durur. Şuan itibariyle tüm çalışanlarımızın maaşları hesaplarına yattı' dedi.

ENDİŞELERİMİZ VAR

'Bu bayrama karışık duygularla giriyoruz' diyen Başkan Karabağ, 'Cumhuriyet değerlerine sahip yurttaşlar olarak endişelerimiz var. Umutsuzluklarımız oldu. Acaba Cumhuriyet elden gidiyor mu endişesi içindeyiz. Ama her karanlığın bir aydınlığı var. İnsanlar en umutsuz dönemlerinde bile bir çıkış yolu bulmuştur. Sevgili Atatürk yola çıktığında bugünden daha kötüydü. O'nu Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığında Sakine isimli bir bayan karşıladı. Her hareketin olduğu gibi kurtuluş savaşının da önderleri kadınlarımızdı ve bir bayan karşılamıştı sevgili Atatürk'ü. Onun için bayanlara saldırılıyor bugünlerde. Çünkü Cumhuriyeti ayakta tutan insanlarımız onlar. Şort giydin, parkta gezdin, açık giyindin, saçın göründü... Gericiliğin hedefi haline geldi. Kadınları yıkarsan, Cumhuriyeti yıkarsın' dedi.

Sinerjiyi iyi kullandık

Bayraklı Belediyesi'nin hizmetlerinden vatandaşların memnun olduğunu, bunun da anketlere yansıdığını hatırlatan Başkan Karabağ, 'Bu dönemin sonuna doğru geliyoruz. İkinci beşinci yıl. İzmir'de yapılan anketlerde önde çıkan bir belediyeyiz ve bunun sebebi sizlersiniz. Eğer çalışanlar mutsuzsa, ücretlerinden mutlu değillerse, yöneticilerini sevmiyorsa; iş sıkıntı. Ama bunun tersiyse yönetime karşı, ilçesine karşı daha sorumlu davranır ve iş sorumluluğu içinde olur. Dolayısıyla önce sizlerin mutluluğunuzu düşünmek, aslında yöneticilerin daha akıllı olmasını sağlayan bir meseledir. Çünkü başarıyı o getirir. Çalışanlar iyi çalışmazsa, sokaklar iyi temizlenmezse, parklara iyi bakılmazsa, masa başı çalışanlar mutsuzluk içinde olursa her şey belediye başkanı ve ekibine yansıyor. Dolayısıyla Bayraklı Belediyesi olarak bizi daha iyi günlerin beklediğini düşünüyorum. İzmir'de konuşulan bir belediye olduğunuzu biliyorsunuz. Başkanın adı değil, siz konuşuluyorsunuz. Belediye denilince akla Bayraklı geliyor. Yeni kurulan bir belediye olmanın verdiği sinerjiyi iyi kullandık ve yeni kurulan diğer belediyelere göre daha sorunsuz gidiyor. Ekonomik anlamda ilçe belediyeleri sıkıntılı. Gelirleri giderlerini karşılamıyor. Bu sıkıntının giderilmesi lazım' dedi.

Benden sonrasını düşünün

Çalışanların maaşlarında kendi dönemi içinde hiçbir zaman sıkıntı olmayacağını belirten Başkan Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: 'Ben varken ücret sorununuz olacağını sanmıyorum. Benden sonrasını düşünün. Nazar değmesin, ücretleriniz de fena değil ve zamanında alıyorsunuz. Bayraklı'nın işleri de aksamadan yürüyor, sokaklar temizleniyor. Ben sizlerin belediye başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu tür bayram etkinliğini kitlesel olarak yapmamız destek anlamında büyük bir dayanışma örneği. Bu dönem böyle geçecek. Belediye başkanlığımız geçecek. Başkanlık bittikten sonra nasıl anılmak istersiniz diye soracak olursanız, iki şey aklınızda kalsın: 'Cumhuriyet değerlerine sahip, Atatürkçü, laik bir başkanımız vardı' Bir de 'işçi ücretlerini zamanında ödeyen bir belediye başkanımız vardı' Hepinizin bayramını kutluyorum. Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik, devrimci günler diliyorum. Demokrasinin olduğu, hukukun olduğu, adaletin olduğu, barışın olduğu, sevginin olduğu, kardeşliğin olduğu günler diliyorum. Ve devrimcilerin her zaman yaşadığı; Deniz Gezmiş'lerin, Yusuf'ların, Hüseyin'lerin, Atatürk'ün unutulmadığı bir Türkiye diliyorum.'