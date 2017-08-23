Bayraklı’da eskiyen planlar yenileniyor

Bayraklı Belediyesi Adalet ve Manavkuyu mahallelerinde imar plan revizyonu çalışması yaptı. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda belediye meclis üyelerine sunum yapıldı. Yeni plan ile ilçe sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedeflendi. Projeye göre, çalışma alanında yer alan küçük parsellerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan büyük imar adalarında 8-10 katlı binalar yer alabilecek

Bayraklı Belediyesi ilçenin eskiyen imar planlarını yenilemeye devam ediyor. Tepekule ve Çay Mahallesi revizyon imar planının Bayraklı ve Büyükşehir Belediye Meclisleri’nde kabul edilmesinin ardından benzer çalışma Adalet ve Manavkuyu mahallelerinde de yapıldı. 73 hektarlık alanı kapsayan çalışmanın 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili belediye yetkilileri Bayraklı Belediyesi meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantıda, eskiyen imar planlarının günümüz koşullarına göre uygulamasında sorunlar yaşandığına vurgu yapılarak bu çalışmaya başlandığı belirtildi. Yapılan çalışmada sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, yollar, yapı adaları yeniden revize edilerek vatandaşların daha iyi koşullarda yaşayıp, nefes alabilecekleri sağlıklı alanlara kavuşmalarının hedeflendiği belirtildi.



DÖNÜŞÜM BU YOLLA OLACAK



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yapılan imar revizyonu çalışmasının Bayraklı Belediyesi Meclisi'nde kabul edildikten sonra Büyükşehir’de görüşüleceğini söyledi. Başkan Karabağ, “Tepekule ve Çay Mahalleri’nin eskiyen imar planlarını yeniledik. Planları Bayraklı ve Büyükşehir Belediye Meclisleri’nden geçirdik. Şimdi Adalet ve Manavkuyu mahallerini kapsayan bir çalışma yürütüyoruz. Küçük parselleri birleştirip büyük parseller oluşturuyoruz. İnşaat hakkını yukarı vererek geniş parklar, caddeler oluşturacağız. Arkadaşlarımız Büyükşehir Belediyesi ile sürekli görüşüyor. Bayraklı’da dönüşümün eskiyen imar planlarının yenilenmesiyle olacağına inanıyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz. Yeni planları önümüzdeki meclis toplantısında görüşmeyi planlıyoruz” dedi.





