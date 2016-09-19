Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçedeki eğlence mekanlarında belli periyotlarla ses kontrolü yapıyor. Artık yaz-kış kullanılan, bakımı doğru zamanda yapılmadığı için aşırı ses çıkartarak uykuları kaçıran klimalarda da ses kontrolü gerçekleştiriliyor. Bu konudaki şikayetleri anında değerlendiren ekipler, vatandaşları ve esnafı uyararak sorunun giderilmesi için süre tanıyor. Öte yandan bu yılın ilk 8 ayında ses kuralına uymayan 11 mekana 425 bin 448 lira para cezası kesildi.



İzmir'de kentin yeni merkezi Bayraklı'da, Bayraklı Belediyesi gürültü kirliliğine geçit vermiyor. Yılın her döneminde belli periyotlarla "gürültü" kontrolü yapan, yaz aylarında denetimlerini sıklaştıran ekipler, eğlence ve düğün salonlarında yaptıkları incelemeler sonucu bu yılın ilk 8 ayında 11 mekana 425 bin 448 lira para cezası kesti.



Klimalara dikkat!



Özellikle evlerde ve işyerlerindeki klimaların yarattığı gürültü kirliliğine geçit vermeyen ekipler, vatandaşlar gelen şikayetleri anında değerlendirdi. Buralarda aşırı gürültüyle çalışan klimalarla ilgili, vatandaşlara 10 gün süre verilerek, sorunun giderilmesi isteniyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, herkesin yasal sınırlar içerisinde faaliyet göstermesini isteyerek, 'Gürültü konusunda düğün ve eğlence mekanlarını ilk önce uyarıyoruz. Eğer baktık düzelme olmuyor, vatandaşlardan şikayet gelmeye devam ediyorsa bu mekanlarla ilgili yasal işlem yapıyoruz. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Özelikle İzmir'de klimalar yaz kış kullanılıyor. Tabi bu da beraberinde bazı problem getiriyor. Bu aletlerin belli periyotlarla bakımlarının yapılması gerekiyor. Yine vatandaşlardan gelen şikayetleri ekiplerimiz hemen değerlendiriyor. 'komşumun klimasının sesinden dolayı uyuyamıyoruz' diye şikayetler geliyor. Arkadaşlarımız o haneye gidip uyarıda bulunuyor ve bunun kısa sürede düzeltilmesini istiyor. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz' dedi.









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