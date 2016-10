'Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim' sloganıyla yola çıkan Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın maddi desteği ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi girişimiyle gerçekleştirilen 'Herkes İçin Kütüphane' projesiyle Bayraklı Belediyesi'nin 15 kütüphanesi teknoloji üssüne dönüşecek. Toplam bütçesi 7 milyon Euro olan projeden yararlanacak olan Bayraklı Belediyesi'nin kütüphanelerinde Hacattepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nuri Barış İnce, Yrd. Doç. Dr. Özlem Baş, Yrd. Doç. Dr. Bilge Bekçi anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete katılan vatandaşlara, 'Belediye kütüphanesini ziyaret etme sıklığı nedir?', 'İnternete nerelerden ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz', 'Bilgisayarı ilk kez nerede kullandınız' gibi sorular soruldu.



Altyapı sorunu yok



Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nuri Barış İnce, projenin tanıtımının kısa süre önce yapıldığını hatırlatarak, 'Şu anda Bayraklı Belediyesi'nin kütüphane personelinin eğitimine başlandı. Ekip ekip eğitiliyorlar. Biz de kütüphanelerin nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyoruz. Buraların ihtiyacı olan teknolojiye yönelik bir araştırma yapıyoruz. Kullanıcılara anket yaptık. Kütüphanelere teknoloji desteği sağlayacağız. İnternet aracılığı birçok bilgiye kütüphaneler vasıtasıyla ulaşacaklar. Ayrıca buraya gelenler temel bilgisayar kullanımından, üst düzey program yazma konusuna kadar bilgi alabilecek. Personel bu yönde bir eğitim alıyor. Bayraklı Belediyesi'nin farklı mahallelere dağılmış kütüphaneleri oldukça iyi. Son derece kaliteli' dedi.



Her mahalleye kütüphane



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, her mahalleye bir kütüphane açma hedefinde olduklarını belirterek, 'Şuanda 15 mahallemizde kütüphanemiz bulunuyor. Kütüphanelerimizin bilgi yuvası haline geldiğini büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim. Büyük küçük herkes buralardan yararlanıyor. Öğretmenler zaman zaman öğrencileri kütüphanelere getirerek ders işliyor. Çocuklarımız istedikleri kaynağa istedikleri an ulaşabiliyor. En önemlisi de buralarda kitap okuyorlar. Son projeyle kütüphanelerimiz, teknoloji açısından daha güçlenenecek. Hacettepe Üniversitesi'nden gelen hocalarımız, kütüphanelerimizi oldukça beğendi' dedi.





Halk, teknolojiye ulaşcak



Proje, belediyelerin kütüphanelerinin işsizler, engelli, yaşlılar, ev hanımları, kırsal kesimde yaşayanlar ve sosyo ekonomik açıdan teknolojilere ulaşmakta zorlanan geniş bir kitleyle buluşturulmasını hedefliyor. 'Herkes için kütüphane projesi' belediyelere ait kütüphaneleri bir toplum merkezine dönüştürerek çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, yaşlılara, ekonomik gelişme, eğitim, iletişim, kültür konularında kazanımlar sağlamayı amaçlanıyor.



