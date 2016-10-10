Gümüşpala meydanına ay yıldızla Türk bayrağı siluetini yaparak mahalleyi yeni görünüme kavuşturan Bayraklı Belediyesi, yeni muhtarlık binası ve yenilenen Şehit Abdullah Eymür Parkı'nın da açılışını gerçekleştirdi. Başkan Karabağ, eskiyen imar planları dolayısıyla gecekondu mahallerinde yeşil alan ve park sıkıntısı olduğunu belirterek, 'Çözümü bulduk. Eskiyen imar planlarını meclisimizde değiştiriyoruz' dedi.

Gümüşpala'daki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaşa seslenen Karabağ, 'Şehitler verdiğimiz bugünlerde Şehit Abdullah Eymur parkını yenilemek çok anlamlı aslında ve bir o kadar da üzüntü verici. Karakollara saldırıların artık engellenmesi gerekiyor. Hep aynı şeyler tekrarlanıp, onlarca gencimiz şehit oluyor. Yetkililerden biraz daha bu konularda tedbir almalarını istiyoruz yeni şehitler vermemek için' dedi.



4 katli imara müteahhit girmiyor



Gecekondu mahallelerinin parklarının ve yeşil alanlarının azlığına dikkat çeken Başkan Karabağ, 'Gümüşpala, Nafiz Gürman ve Emek mahallelerinin parkları az. Buralar gibi gecekondu mahallelerinin parkları az, yeşil alanları, sosyal tesis alanı yok. Başkan bunları ne yaptın diye sorduğunuzda; 'yer vardı da biz mi yapmadık' diye cevap veriyoruz. Bunun sebebi 86-88 yıllarında yapılan imar planları. Gümüşpala'da bazı yerlerde yeşil alan ve park yerleri ayrılmış. Ancak bu yerlerin üzerinde gecekondularımız var. 2000 metrekare bir park yapmak için 20 evi istimlak etmek zorundayız. 20 ev 400 bin lira. Bir park yapmak için onlarca insan evsiz kalacak. Bütün gecekondu mahalleleri böyle. Çözümü bulduk meclisimizle. Eskiyen bu imar planlarını değiştirmek istiyoruz. Çünkü gecekondularınız 2-3-4 katlı. İmarlı 2 daireye müteahhittin vereceği daire yine 2 kat. Dolayısıyla bu kimseyi tatmin etmiyor. Biz holdinglere büyük parsel sahiplerine arkasını birilerine yaslamış zenginlerin arsalarına imar istemiyoruz. Gecekondu arsalarını daha iyi değerlendirecek bir imar artışı istiyoruz ve meclisimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim bu çabamızı Gümüşpala halkı, gecekondu halkı hem hükümet hem de büyükşehir nezdinde desteklemeli. Nasıl zenginlerin arsasına bir çırpıda binlerce metrekarelik artış veriliyorsa, Gümüşpala'nın insanına da bir miktar verilmesi gerekiyor. Bu iş başka türlü çözülmez. Dolayısıyla biz eski parkları yeniliyoruz ama yeni parklar yapamıyoruz, yeni okul alanları yollar açamıyoruz. İmar planları eskidi. 4 kata imarlı yerlere müteahhit girmiyor' dedi.





Parseller birleştiriliyor



Gecekondunun sadece Bayraklı'nın sorunu olmadığını vurgulayan Karabağ, "Bu yalnız Bayraklı'nın değil, İzmir'in sorunu. İzmir'in gecekonduları ancak değiştirilen imarlarla dönüştürülebilir. Küçük parsellerin birleştiği büyük parseller, biraz daha yüksek yapılar, geniş yollar ve parklar... Tepekule ve Çay mahallede bunu yaptık bu sene. Şimdi sıra bu bölgeye geldi. Küçük parseller birleşti orada ve çözümsüz hali çözüldü. Son halini de meclisimizden geçiriyoruz. Bu bölgelerde gündemimizde Nafiz Gürman, Onur, Gümüşpala ve Emek mahalleleri... Erken seçim olmazsa bu yıla yetiştirip, buraları da yeni imara kavuştururuz" diye konuştu.



Parka hepimiz sahip çıkalım



Parka ismini veren şehidin kardeşi Şengül Çelik ise emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Bayrağı bayrak yapan üzerindeki kandır. Şehitler ölmez. Şehit parkına hepimiz sahip çıkalım. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun' diye konuştu. Gümüşpala Mahalle muhtarı İbrahim Balıkçı ise mahallesine yapılan yatırımları anlattığı konuşmasında Başkan Karabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Balıkçı, 'Gümüşpala'ya 2,5 yılda 670 ton asfalt döküldü. Kanal yapımına hiçbir yerden destek almadan belediyemizin desteğiyle yapıldı. Parkımız yenilendi. Yeni muhtarlık binamız yapıldı. Kameralarımızla mahallemizi sürekli izleyebiliyoruz. Yenilenen halı sahamız oldu. Led ilan panosuyla sürekli bilgilenmenizi sağlayabileceğiz. Ay yıldızlı eşsiz bir şaheser oldu yeni Gümüşpala meydanımız. Ücretsiz diş doktorunun 4.'sü Gümüşpala düğün salonumuzun içinde açıldı. Mahallemize kattığı değer ve projelerimize verdiği desteklerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.



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