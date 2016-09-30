30 Eylül 2016 Cuma
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    • Bayraklı'da yaşlılara evde sağlık ve kuaförlük hizmeti

    Bayraklı Belediyesi, hasta ve yaşlılara evde bakım hizmeti sunuyor. Yatalak hasta, engelli ve yaşlılara evde kuaförlük hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, ayrıca bu vatandaşları evlerinden alıp, hastaneye götürüyor ardından tekrar evlerine bırakıyor. Belli periyotlarda evlerini temizliyor

    30 Eylül 2016 Cuma 15:08
    Bayraklı'da yaşlılara evde sağlık ve kuaförlük hizmeti
    Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaşlı, hasta ve engellilerin yanında olduklarını belirterek, 'Tüm büyüklerimizin 1 Ekim Yaşlılar Günü'nü kutluyorum. Belediye olarak bir gün değil her gün onların hizmetindeyiz' dedi.

    İmkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine destek olan Bayraklı Belediyesi, yaşlılara yönelik gerçekleştirilen evde bakım hizmetiyle yaşlıların birçok sorununa çözüm buluyor. Uygulama kapsamında görevli bir kadın ve erkek kuaförü yaşlıların evine giderek saç, sakal tıraşı yapıp, kuaför hizmeti veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyen yaşlı ve engelli vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi'ni arayarak randevu alabiliyor. Ayrıca ağır hasta, yatalak ve engelli hastalara evde sağlık rehberliği hizmeti de veren Bayraklı Belediyesi, bu konuda da ihtiyaç sahibi ancak evlerinden çıkamayan ilçe sakinlerinin evlerine giderek, muayene edip, gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Ayrıca, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evleri belli periyotlarla ekipler tarafından temizleniyor.

    Ambulans ile sevk imkanı

    Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'İlçemizde bulunan yaşlılarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Evde kuaför hizmeti verdiğimiz gibi ağır hasta, yatalak veya engelli olanları da belediye doktorlarımızca evde muayene ile gerekli kurumlara yönlendiriyoruz. Doktorlarımız yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Eğer gerekiyorsa; ambulans araçlarımızla da hastaneye transferlerini sağlıyoruz. Yine bu vatandaşlarımızın evleri ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Onların memnuniyeti bizim için önemli. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Her gün onların yanında olduğumu bilmelerini istiyorum' dedi.


    Anahtar Kelimeler: Bayraklı, Belediyesi, Hasta, Yaşlılara, Evde

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