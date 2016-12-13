Bayraklılı çocuklar için İzmir gezisi düzenlendi

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki çocukları Atatürk müzesi ve Zübeyde Hanım gemisine götürerek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımalarını sağlıyor. Ata'nın şahsi eşyalarını, kullandığı evi ve odalarını yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Atatürk'ün hayatı ve ilkeleri konusunda bilgilendiriliyor

Bayraklı Belediyesi'nin çeşitli kurslarına katılan öğrenciler, Atatürk'ün İzmir seyahatlerinde kaldığı köşklerden olan ve sonrasında müzeye dönüştürülen Atatürk müzesini ardından da Zübeyde hanım gemisini gezdi. Öğretmenlerine sürekli sorular sorarak, Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında bilgiler alan öğrenciler, ulu önderin şahsi eşyalarına ilk kez bu kadar yakın olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.



Sorarak öğrendiler



Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gezi hem öğrenciler hem de veliler tarafından beğeni kazandı. Atatürk Müzesi'ni gezen minikler müzenin gösteri salonunda Atatürk'ün İzmir'de yaptıklarıyla ilgili kısa bir video da izledi. Ardından Zübeyde hanım gemisini gezen öğrenciler, burada da görevlilere denizcilik konusunda sorular yönelterek, Türk ordusunda yer alan gemilerin maketlerini ve çeşitli deniz araç-gereçlerini inceledi. Kısa bir Kordon turu da yapan öğrenciler, Atatürk hakkında bilmedikleri çok şey öğrendiklerini belirterek, Ata'nın kaldığı evi, uyuduğu yatağı, mutfağı, banyosu ve kullandığı eşyalarını yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.



Atatürk'ün bize emaneti!



Çocuklara ve gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu; çağdaş, modern, cumhuriyetçi ve Atatürkçü gençler yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımaları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Atatürk; çocuklarımızı, gençlerimizi bizlere emanet etti. Biz de Atamızın emanetine sahip çıkıyoruz. Bizim yolumuz, Atatürk'ün yoludur. Bu yoldan asla şaşmayacağız. Bizi bölmeye, parçalamaya ve onu unutturmaya çalışanlara da asla izin vermeyeceğiz' dedi.



