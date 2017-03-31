Bayraklılı kadınlar eski kumaşları yeniden işliyor

Bayraklı Belediyesi 23 mahalledeki 27 semt merkezinde özellikle kadınlara yönelik düzenlediği kurslar yoğun ilgi görüyor

Manavkuyu Semt Merkezi'nde dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, eskiyen ve bu yüzden çöpe atılacak gömlek, pantolon ya da kumaşlardan yeni ürünler yaratıyorlar. Kadınların eskiyen kot pantolondan yaptıkları çanta, önlük gibi 'yeni' ürünler görenleri hem şaşırtıyor hem de beğenisin topluyor.

Dikiş, nakış hocası Merve Balcı, kursa katılan kadınlara işin tekniğini öğrettiğini belirterek, 'Burada pantolon, gömlek dikiyoruz. Şimdilerde ev tekstiline döndük. Masa örtüsü, runner, ekmeklik, yatak örtüsü aklınıza ne geliyorsa burada yapılıyor. Kadınlar kendi ihtiyaçlarına göre burada hareket ediyor. Burada herkes kendi evlerindeki eski olarak tabir ettiğimiz malzemeleri değerlendiriyor. Bunlarla bir şeyler yapılıyor. Dikiş, nakış bilmeyen biri 20 günde işi öğretiyoruz. Kursiyerlerimize bol bol egzersiz yaptırıyoruz. Teknikleri gösteriyoruz. Kadınlar burada hayallerindekini gerçekleştiriyor. 'Televizyonda şöyle bir şey gördüm, onu yapacağım' diyor ve herkes işin bir tarafından tutuyor. Ayrıca eskiyi yeniye dönüştürüyoruz' dedi.



Hayal güçlerini kullanıyorlar



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, açtıkları kurslardan her yaş grubundan vatandaşın yararlandığını belirterek, 'Semt merkezlerimiz aynı zamanda birer kurs merkezi haline dönüştürdük. Kadınlarımız buralarda çeşitli kurslara katılıyor. Kullanılmayan giysiler, kıyafetler dikiş-nakış kursumuzda yeni bir hal alıyor. Kadınlar, burada hayal güçlerini kullanıyor. Tüm kadınlarımızı semt merkezlerimize bekliyoruz' dedi.





