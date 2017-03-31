Bayraklılı kadınlar eski kumaşları yeniden işliyor

Manavkuyu Semt Merkezi'nde dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, eskiyen ve bu yüzden çöpe atılacak gömlek, pantolon ya da kumaşlardan yeni ürünler yaratıyorlar. Kadınların eskiyen kot pantolondan yaptıkları çanta, önlük gibi 'yeni' ürünler görenleri hem şaşırtıyor hem de beğenisin topluyor.
Dikiş, nakış hocası Merve Balcı, kursa katılan kadınlara işin tekniğini öğrettiğini belirterek, 'Burada pantolon, gömlek dikiyoruz. Şimdilerde ev tekstiline döndük. Masa örtüsü, runner, ekmeklik, yatak örtüsü aklınıza ne geliyorsa burada yapılıyor. Kadınlar kendi ihtiyaçlarına göre burada hareket ediyor. Burada herkes kendi evlerindeki eski olarak tabir ettiğimiz malzemeleri değerlendiriyor. Bunlarla bir şeyler yapılıyor. Dikiş, nakış bilmeyen biri 20 günde işi öğretiyoruz. Kursiyerlerimize bol bol egzersiz yaptırıyoruz. Teknikleri gösteriyoruz. Kadınlar burada hayallerindekini gerçekleştiriyor. 'Televizyonda şöyle bir şey gördüm, onu yapacağım' diyor ve herkes işin bir tarafından tutuyor. Ayrıca eskiyi yeniye dönüştürüyoruz' dedi.
Hayal güçlerini kullanıyorlar
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, açtıkları kurslardan her yaş grubundan vatandaşın yararlandığını belirterek, 'Semt merkezlerimiz aynı zamanda birer kurs merkezi haline dönüştürdük. Kadınlarımız buralarda çeşitli kurslara katılıyor. Kullanılmayan giysiler, kıyafetler dikiş-nakış kursumuzda yeni bir hal alıyor. Kadınlar, burada hayal güçlerini kullanıyor. Tüm kadınlarımızı semt merkezlerimize bekliyoruz' dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.