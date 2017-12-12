Bayraklı’ya “modern” parklar

Bayraklı Belediyesi ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. İlçedeki yeşil alan miktarını önemli ölçüde artıran Bayraklı Belediyesi, 2 parkı daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan ve Türk futboluna uzun yıllar “Taçsız Kral” lakabıyla damgasını vuran ‘Metin Oktay Parkı’nı baştan aşağı yenilenirken, Nezihe Muhiddin parkındaki çalışmalar da tamamlandı. Modern parklar 14 Aralık perşembe günü saat 17.00’da düzenlenecek törenle açılacak

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını önemli ölçüde artıran Bayraklı Belediyesi, uygun olan yerlere yeni parlar yaparken, mevcut parkları da yeniliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Mansuroğlu Mahallesi’ne iki park daha kazandırdı. Bayraklı Belediyesi, Türk futboluna damgasını vuran, milli futbolcu Metin Oktay’ın ismini taşıyan Mansuroğlu Mahallesi 260 sokakta bulunan parkta çalışmalarını tamamladı. Aynı mahalledeki Nezihe Muhidin parkı da baştan aşağı yenilendi. Vatandaşların rahat nefes alacağı, spor yapabileceği ve çocukların modern oyun gruplarında oynayabileceği parkların açılışı 14 Aralık perşembe saat 17.00’da yapılacak.



YEŞİL ALAN İÇİNDE YAŞAM ALANI



2 bin 131 metrekarelik alanda yapılan Metin Oktay Parkı'nın içinde 312 metrekarelik basket sahası yer alıyor. 160 metrekare çocuk oyun alanına sahip parkta büyükler için de 35 metrekarelik spor alanı bulunuyor. Koşu yolu, oturma alanları, kamelyalar ve eşsiz peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekecek park, tam anlamıyla bir yaşam alanı haline getirildi. Parkın hemen karşısındaki Nezihe Muhiddin parkında da yenileme yapan Bayraklı Belediyesi, peyzaj ve çimlendirme çalışmasının yanı sıra yeni oyun gruplarıyla nefes alınabilecek daha yeşil bir yaşam alanı yarattı.



YEŞİL BAYRAKLI



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçedeki yeşil alan miktarını önemli ölçüde artırdıklarını belirterek, “Daha yeşil Bayraklı için uğraş veriyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5 metrekareye kadar çıkardık. Bunu daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Uygun olan yerlere parklar, yeşil alanlar kazandırıyoruz. Mevcut parklarımızı küçük dokunuşlarla yeniliyoruz. İlkbahar ve yaz aylarında Bayraklılılar parklara giderek nefes alıyor. Çocuklar, oyun gruplarında keyifli dakikalar geçiriyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.





