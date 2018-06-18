Bayram bitti Çeşme'de plajlar boşaldı

İzmir'in turizm cenneti Çeşme'nin plajlarında Ramazan Bayramı'nda yaşanan yoğunluk, hem tatilin son gününde yaşanan dönüş telaşı hem de yağmur sürpriziyle erken boşaldı. Çeşme Belediye başkanı Muhittin Dalgıç, "Bayram tatilinde Çeşme dolu dolu bir bayram geçirdi" dedi

Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin adreslerinden biri de İzmir'in turistik ilçesi Çeşme oldu. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Çeşme'de tatilin son gününde hem havanın yağmurlu olması hem de dönüş telaşı nedeniyle plajlar erken boşaldı. Plajları dolduran tatilciler, yağmur nedeniyle tatilin son gününü değerlendiremedi. Bayramın güneşli geçen ilk iki günü dolu olan plajlar son günkü yağmur nedeniyle bir anda boşaldı. Yağmura rağmen bayram tatili esnafın yüzünü güldürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç da Çeşme'nin bayramda yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çeşme'de dolu dolu bir bayram yaşıyoruz. Bütün kafelerimiz, restoranlarımız, otellerimiz, yazlıklarımız hepsi dolu durumda. Sezon resmen başlamış oldu. Belediye olarak bayramdan önce tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yoğun bir bayram geçirdik, bugün de kazasız belasız yoğunluğu atlattık. Ayrıca 24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli. Bizler de birçok belediyenin yaptığı gibi kampanya seçimde plajları kapalı tutalım dedik. İnsanlarımızın bu duyarlılık içinde davranacağını ve her düşünceye de saygı duyacağını düşünüyoruz. Tabii ki geleceğimiz için ülkemiz için herkes kayıtlı olduğu yerde oyunu kullansın. Ondan sonra Çeşme'de dolu dolu bir sezon geçiririz. Seçimden sonra tekrar herkesi Çeşme'ye bekliyoruz."

Ilıca Plajı'nda işletmecilik yapan Ergin Yıldız da yağmurun son günkü işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bayram tatilinde işlerimiz güzeldi. Güzel iş yaptık, ancak son gün yağmurun yağması tatilcileri erken kaçırdı" dedi.