Bayram bitti Çeşme'de yoğunluk bitmedi

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de, Kurban Bayramı sonrası yoğunluk azalsa da sezon için kenti tercih eden yerli- yabancı turistlerle hareketlilik devam ediyor

Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde tatilcinin geldiği Çeşme'de, 9 günlük tatilin ardından işbaşı yapacaklar, yaşadıkları şehirlere döndü. Buna rağmen yaz sezonunda kenti tercih eden yerli- yabancı turistler ile yazlıkçılar sayesinde ilçedeki hareketliliğin sürdüğü görüldü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, rezervasyonlara göre, eylül ayının da dolu olduğunu söyledi. Nüfusu 1 milyona çıkan ilçede bayram süresince olumsuzluk yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Dalgıç, kasım ayının ortalarına kadar ilçede çeşitli etkinliklerinin olacağını belirterek, "Her hafta sonu bir etkinlik, her mahallemizde bir festival gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler ve festivaller de Çeşme'de doluluğa katkı sağlayacak" dedi.

YOĞUNLUĞUN EN AZ 2 AY DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri ise "Bayram bitse de sezon bitmedi, devam ediyor. Önümüzde 30 Ağustos ve hafta sonu var. Sonrasında kasım ayı ortalarına kadar Çeşme Belediyesi'nin etkinlikleri ve festivalleri var. Alaçatı Big Fish ve kasım ayında Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları var. Bu güzel etkinliklere herkesi bekliyoruz. Alaçatı ve Çeşme'de sezon devam ediyor" diye konuştu.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, 9 günlük bayram tatilinin esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bizim arzumuz, sezonun 2- 2.5 ay daha devam etmesi. Havaların da güzel gitmesiyle, umut ediyorum ki eylül ve ekim ayı, otelcilerimizin de fiyatları geri çekmesiyle, vatandaşlarımıza iyi bir tatil olanağı sunmuş olacak" dedi.

DEVLET HASTANESİ PERSONELİ DE BOŞ DURMADI

Çeşme'de bayram süresince Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verildi. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, uzun bayram tatili boyunca hastanenin acil servis bölümünde 24 saat boyunca 3'er kişilik gruplar halinde 11 acil servis doktorunun 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verdiğini açıkladı. Başhekim Birol, bayram tatili süresince 30 hemşire ve 70 kadar da diğer personelin hastanede görev yaptığını söyledi.

EMNİYETTEN ARALIKSIZ MESAİ

İlçede bayram süresince emniyet personeli de aralıksız çalıştı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 9 günlük bayram tatilinde Çeşme'de 342 bin 442 araç girişi ve 222 bin 41 araç çıkışı olduğunu, ciddi asayiş sorunu yaşanmadığını açıkladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden bayram için gelen takviye personelle 24 saat güvenlik tedbirleri aldıklarını kaydeden Alev, 9 gün süresince 12 bin 639 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 162 kişi hakkında askeri suçlardan, 30 kişi hakkında ise adli suçlardan aranması nedeniyle işlem yapıldığını söyledi. 48 işletmenin denetlendiğini belirten Alev, 24 işletme sahibi hakkında canlı müzik belgesi, hijyen belgesi olmaması, kapanış saatlerine uymaması ve 18 yaşından küçüklere alkol sunumu nedeniyle idari işlem uygulanması için tutanak tutulduğu bilgisini verdi. İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde ise 3 bin 268 aracın kontrol edildiğini, 587 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle cezai işlem uygulandığını ve 76 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Müdür Alev, bayram boyunca yapılan denetimlerde 19,67 gram esrar, 0,66 gram kokain, 2 kuru sıkı, 3 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildiğini söyledi.