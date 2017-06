Bayram üstü evinizi boşaltın tebligatı!

Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında 6 semtte birçok bina hasar gördü. 2015 yılından bu yana yıkım kararı olmasına rağmen binalar yıkılmadı. Karayolları vilayet kanalıyla önceki gün ağır hasar gören bina sahiplerine tebligat göndererek evlerin 3 gün içerisinde boşaltılmasını istedi. Tebligata göre bugün son gün



'Bayram öncesi mağdur edildik'

'Paralar ödenmedi'

'55 yıllık evimizi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız'

Konak İlçesinde 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe, Hasan Özdemir, Selçuk ve Damlacık semti Namık Kemal Mahallesi'nin içinde bulunduğu 6 bölgedeki bazı evler Konak Tünelleri 'nin yapımı sırasında zarar gördü. Tünelin yakın çevresinde bulunan birçok bina kamulaştırılırken, ağır hasarlı binalara ise bilirkişilerce düzenlenen rapor kapsamında oturulamaz raporu verildi. Karayolları tarafından çok ve az hasar görmüş bina sahiplerine 2015 yılında bazı vaatlerde bulunuldu. Fazla hasar görmüş binalara bilirkişi tarafından düzenlenen rapora göre oturulamaz raporu verilerek yıkım kararı alınırken, az hasarlı binalara ise onarım yapılarak sahiplerine teslim edileceği söylendi. Buna göre Karayolları tarafından ailelere evlerinin ederi olarak bir miktar para vadedildi. Tünel yapımında binaları hasar gören mahalle sakinleri, 2015'te yıkım kararı alınan binalarda halen oturduklarını belirterek şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri ödenmesi gereken paranın kendilerine verilmeyerek, çatlak binalara mahkum edildiklerini ifade etti.Karayolları ise önceki gün mahallelere gönderilen tebligatla 3 gün içinde binaların boşaltılmasını istedi. Konak'ın 6 bölgesinde bulunan hasarlı bina sahipleri bayram öncesi gelen ani tebligatın kendilerini mağdur ettiğini kaydederek şöyle konuştu: 2015 yılından bu yana yıkım kararı verilen binalar boşaltılmadı, yıkılmadı; çatlak ve hasarlı binalarda oturmaya mahkum edildik. Şimdi 3 gün içinde boşaltmamız isteniyor. Paramız yok, bizlere kira ödemesi yapsın Karayolları, boşaltırız bir şekilde. Nerde ev bulacağız, kiralar çok pahalı. Hem binalarımız hasar gördü hem mağdur ediliyoruz. Hiç değilse binalarımızın karşılığı olan para ödenerek çıkmamız istenseydi. Önceden haber verilse ona göre yer ayarlardık, 3 gün az bir süre, üstelik bayram öncesindeyiz.Aileler bayram öncesi gelen tebligatla Karayolları tarafından mağdur edildiklerini ileri sürerek şöyle konuştu: Aile apartmanında oturuyoruz. 4 katlı binamız var. 4 aile başımızı sokabiliyorduk. Sıcacık yuvamız vardı. 2015 yılında yapılan Konak-Yeşildere Tünel hattında binamız hasar gördü. Her yer çatladı. 4 dairenin yıkılıp, yeniden onarımına karşılık Karayolları bize 200 bin TL vaat etti. 200 bin TL ile 4 daire yapılır mı? Üstelik arsalarımız Konak gibi İzmir'in en güzel ilçesinde bulunuyor. Konak'ta 2015 yılından beri yıkım kararı verilen binalar 1.5 yıldır yıkılmadı. Ne paramız ödendi, ne evler yıkıldı. Bizleri böyle çatlak binalarda yaşamaya mahkum ettiler. Şimdi aniden verdikleri tebligata göre 3 gün içerisinde boşaltmamız isteniyor, boşaltmazsak hakkımızda suç duyurusunda bulunulacağı belirtiliyor. Şu ana kadar neredeydi Karayolları? Bayram öncesi 3 gün içinde nereye gideriz? Bizlere kira parası verilse, ona göre ev tutarız. Ne kira ödendi, ne de evlerimize karşılık sunulan 200 bin TL para. Birileri sesimizi duysun artık. Zor durumdayız.Konak Damlacık Semti Namık Kemal Mahallesi sakinlerinden Naim Yazıcı, evleriyle ortak duvarı kullandıkları 3 binanın Konak-Yeşidere Tünel Hattı yapımı sırasında hasar görmesi sebebiyle yıkım kararıyla boşaltıldığını belirterek, kendi binalarına ise oturulabilir raporu verildiğini söyledi. Yazıcı, 3 binanın yıkılması halinde kendi binalarının da hasar göreceği endişesiyle Karayolları'nı defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu: 425 Sokak No:14'te oturuyoruz. Karayollarının Konak'a yaptığı tünel sonucu bilirkişi heyetince bizim eve tamir edilebilir ve oturulabilir raporu verildi. 11.300 TL de tamirat bedeli ödendi. Arkamızda bulunan 424 Sokak'ta 14, 15, 16 numaralı evlere, can ve mal güvenliği için oturulması ciddi risk taşıdığından yıkım kararı verildi. Yıkılırken 425 sokak ile 424 sokak arasındaki 7 metre kot farkı, binaların bitişik nizam olması ve bizim binamızın eski yapı olması dolayısıyla yıkım aşamasında binada hareketlilik ve kayma olacak. Konak Tüneli yapılırken bile evimizde birçok çatlak oluştu, evimizdeki hasarlar hala duruyor. Karayollarınca gerekli her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Çünkü parselde müstakil inşaat yapma hakkımız yok. 55 yıllık evimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.