Bayram ve Düğün alışverişi birbirine girdi

Bayram öncesi kemeraltı insan akınına uğradı. Alışverişe gelen vatandaşların çoğu bayram öncesi şekerleme baktıklarını söylerken önemli bir kısmıda düğün alışverşi yaptıklarını söylediler

Bayram ve Düğün alışverişi birbirine girdi
14 Haziran 2018 Perşembe 14:52

Burcu Özkan-Haziran ayı ile beraber düğün sezonuda açılmış oldu. İzmir’in düğün denilince ilk akla gelen alışveriş noktası kemeraltı olarak bilinir. Onlarca gelinlik dükkanının bulunduğu Kemeraltı, bugün hem bayram hem de düğün alışverişi için insan kalabalığı yaşadı.
Vatandaşın bu yoğunluğu Kemeraltı esnafını mutlu etti.

Önceki Haber
İnce, günü köyünde dinlenerek geçiriyor
Sonraki Haber
Ahmet Şık İzmir'de gençleri dinledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.