Bayram ve Düğün alışverişi birbirine girdi

Bayram öncesi kemeraltı insan akınına uğradı. Alışverişe gelen vatandaşların çoğu bayram öncesi şekerleme baktıklarını söylerken önemli bir kısmıda düğün alışverşi yaptıklarını söylediler

Burcu Özkan-Haziran ayı ile beraber düğün sezonuda açılmış oldu. İzmir’in düğün denilince ilk akla gelen alışveriş noktası kemeraltı olarak bilinir. Onlarca gelinlik dükkanının bulunduğu Kemeraltı, bugün hem bayram hem de düğün alışverişi için insan kalabalığı yaşadı.

Vatandaşın bu yoğunluğu Kemeraltı esnafını mutlu etti.