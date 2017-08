Bayramda İzmir'de kalanlar için: İzmir'de gezilecek yerler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatilini İzmir'de geçirecekler için rehber hazırladı. Belediye, "En ekonomik tatil" de diyerek hazırladığı rehberde İnciraltı Kent Ormanı'nda bisiklet turu, fayton keyfi, Asansör'de körfez manzarasıyla keyif, yarımada, Selçuk Şirince, Buca Kaynaklar köylerinde gezi, Homeros Vadisi'nde trekking, Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanları incelemeyi, Urla Nohutalan'da kavun, Güzelbahçe Payamlı'da bardacıkların tadına bakmayı önerdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 günlük bayram tatilinde İzmir'de kalacaklar için hazırladığı rehberde İnciraltı Kent Ormanı'nda bisiklet turu önererek, şöyle dedi:



"İzmir'in havasını solumak, sahillerinde pedal çevirerek özgürleşmek için kenti bir uçtan diğerine deniz kıyısından gezebilirsiniz. Bunun için ille de bir bisiklet satın almanız gerekmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 33 durak, 500 bisiklet, 625 park yeri ile hizmet veren BİSİM, kiralık bisiklet sistemiyle size bu imkanı en ekonomik koşullarda sunuyor. İnciraltı Kent Ormanı'ndan Kuş Cenneti'ne kadar uzanan bisiklet yolunda keyifli bir yolculuk yapmak istiyorsanız, en yakın BİSİM istasyonuna giderek bu şansı elde edebilirsiniz. Her saat için sadece 2,60 TL ödemeniz yeterli. İnciraltı Kent Ormanı'nda güzel bir kahvaltı yaparak güne başlayabilirsiniz. Burası bir zamanlar moloz döküm yeri olarak kullanılıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci projesiyle bugün binlerce ağacın boy verdiği muhteşem bir kent ormanına dönüştü."



FAYTON KEYFİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da fayton keyfi yapılabileceğini önererek, şöyle dedi:



"Özel eğitimli Haflinger cinsi atları, Victoria tarzı klasik tasarımları ve hem yabancı dil hem de davranış eğitimi almış tek tip giysili faytoncularıyla birlikte İzmir faytonları, tatilinize ayrı bir güzellik katacak. Sabah 10.00 ile akşam 22.00'a kadar Liman ile Konak Pier arasında sefer yapan İzmir faytonlarının ücreti ise yabancı turistler için 10 Euro, İzmirliler ve yerli turistler için ise 20 TL. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen faytonlar, dilendiği taktirde 150 TL ya da 50 Euro'luk biletler ile saatlik de kiralanabiliyor. Saatlik fayton kiraladığınızda Vasıf Çınar, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Kültürpark ve çevresi, Basmane Meydanı ve çevresi, Ayavukla Kilisesi, Oteller Sokağı, Agora, Kemeraltı ve çevresini kapsayan güzergahı gezme fırsatı bulabilirsiniz."



TELEFERİK KEYFİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15.5 milyon liraya yenilediği Balçova'daki Teleferik Tesisleri, hem körfez hem baraj gölü manzarasıyla kentin en önemli turistik tesislerinden biri. İniş çıkış ücreti 8 TL., 5 yaş ve altı çocuklar için ise ücret alınmıyor. Mesire alanındaki her zevke ve bütçeye hitap eden tesislerin işletmesini Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Grand Plaza A.Ş yapıyor. Özellikle çocukların da çok sevdiği Teleferik Tesisleri'nde çocuk oyun grupları da bulunuyor. Tesisin zirvesinde kurulan 'Et Evi'nde mangal hizmeti de var. Teleferik Tesisleri bayram boyunca pazartesi günleri hariç 10.00 ile 22.00 arasında konuklarını bekliyor olacak.



ASANSÖR'DE MANZARA KEYFİ



Belediye, tarihi Asansör'de İzmirliler'e günbatımını izlemelerini önererek, "1907 yılında Musevi işadamı "Nesim Levi" Bayraklıoğlu) tarafından yaptırılan asansör birinden diğerine 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşım sağlama amacıyla yaptırılmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Asansör; eğlence, kültür ve dinlenme mekanı olarak İzmirliler'e tarihi atmosferde körfezin doyumsuz günbatımlarını yaşatıyor" dedi.



KEMERALTI'NDA KAYBOLMAK



Rehberde, tarihi Kemeraltı Çarşısı'na davet şu sözlerle yapıldı:



"İzmir'in sembolü Saat Kulesi'ni sırtınıza alıp Vali Konağı'nın yanından doğuya doğru yürüdüğünüzde, rengarenk bir dünyaya açılan kapıyı göreceksiniz. Çok farklı renkleri ile herkese mutluluk dağıtan, sadece bir çarşı olmayan, alışveriş yaparken dostlukların kurduğu, geçmişten günümüze taşınan önemli bir kültür mirasımız Kemeraltı ile buluşacaksınız orada... Bayram öncesi alışverişlerin yoğunlaşacağı şu günlerde Kemeraltı da mutlaka cıvıl cıvıl olacaktır. Durup bir nefes almak için Hisarönü'nde kuşların cıvıltısı içinde Türk kahvesi yudumlamanızı tavsiye ederiz. Tarihi keşfetmeyi sevenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü Kadifekale ve Agora ile yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aziz Vukolos Kilisesi ile Emir Sultan Türbesi ilginizi çekebilir."



ADADA TATİL



Yassıcaada'da ekonomik ve keyifli tatil şöyle anlatıldı:



"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin keyifli bir vapur yolculuğu ile başlatıp Ege'nin mavi sularında sürdürdüğü Yassıcada turuna mutlaka katılmalısınız. Hem ekonomik hem de nitelikli bir günübirlik tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alan Yassıcada, çocuklar için su kaydırağının da bulunduğu, kumsalı ve masmavi denizi ile sevimli bir ada. Urla açıklarındaki adaya ulaşım İZDENİZ gemilerinde püfür püfür bir yolculukla sağlanıyor. Hem gidiş - dönüş deniz yolculuğu hem de tesislere giriş için ödeyeceğiniz toplam ücret 20 TL. Vapurlar 08.30'da Karşıyaka, 09.00'da ise Üçkuyular İskelesi'nden hareket ediyor. Saat 17.45'te ise dönüş için Yassıcaada'dan hareket ediliyor. 28 Ağustos, 31 Ağustos, 1 ve 4 Eylül tarihleri hariç bayram tatili boyunca Yassıcaada turuna katılabilirsiniz."



FOÇA VE URLA'YA PÜFÜR PÜFÜR YOLCULUK



Foça'ya vapurla gidilip, Unesco Dünya Mirası geçici listesinde yer alan bu sevimli ilçenin güzel koylarında denize girebileceği belirtilerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı vapur seferleri ile Foça'nın yanısıra Urla'ya da keyifli bir deniz yolculuğu ile gidebilirsiniz. Urla ve Foça seferleri 26 - 27 Ağustos, 30 Ağustos ile bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde yapılacak" denildi.



DOĞAYLA İÇ İÇE



Buca Kaynaklar Köyü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeyle cazibesini daha da artırdı. Aralarında 1000 yıllık çınarın da bulunduğu 6 “anıt ağacıö restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı ağaçların gölgesindeki tarihi köy meydanını da doğal dokuya uygun olarak yeniledi. Doğa yürüyüşleri, aile gezileri, kamp kurma gibi faaliyetlerin yapılabileceği köyde bahar aylarında kaya tırmanış şenlikleri de yapılıyor.



EGE'DE ŞİRİN BİR KÖY



Selçuk'un şirin, muhteşem, evlerinin mimarisiyle öne çıkan bir köy Şirince'de meyveli şarap, sabun, köy pazarı, zeytinyağı ve eski Rum evlerinin gezilebileceği belirtilirken ulaşımın, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni yol düzenlemeleriyle artık çok daha kolay olduğuna dikkat çekildi.



AVRUPA'YI KISKANDIRAN DOĞAL YAŞAM PARKI



Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı'daki 425 bin metrekare alan üzerinde kurduğu 350'den fazla türde 1500'e yakın hayvanı ve 250'den fazla bitki türünü bünyesinde barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın özellikle çocukları çok mutlu edeceği vurgulanarak, "Bu ziyaret sırasında, sevimli fil ailesinin bulunduğu bölüme uğrayarak Türkiye'de dünyaya gelen ilk Asya fili İzmir ve kardeşi Deniz'i görmenizi mutlaka öneririz. Tropik Merkez'deki egzotik canlıları, Afrika Savanı'ndaki seyir terasından zürafa, zebra, su aygırı ve deve kuşlarını izleyebilir, geniş barınaklarında özgürce dolaşan vahşi hayvanları görebilirsiniz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı saat 08.00 ile 19.30 arası ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücreti yetişkinler için 5 TL, öğrenciler içinse 2 TL. Sasalı'ya kadar gitmişken, Doğal Yaşam Parkı'nın hemen yanı başındaki İzmir Kuş Cenneti'ne de uğrayabilir, BİSİM kartınızla kiralayacağınız bisiklete atlayıp çevreyi keşfedebilir, pembe kanatlı flamingoları izleyebilirsiniz" denildi.



YARIMADA'YI KEŞFEDİN



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Yarımada'nın tanıtımı için hayata geçirdiği projelerden biri olan ve tarihteki 6 İyon kentini birbirine bağlayacak tematik yolunun görülebileceği önerilirken şu bilgiler verildi:



"İlk etapta 51 kilometrelik Germiyan-Barbaros-Urla-İçmeler-Özbek-İskele, 18 kilometrelik Germiyan-Ildırı-Gerence Körfezi ve 17 kilometrelik Barbaros-Balıklıova rotalarında 41 ayrı noktada 93 yön tabelası ile 6 bilgi panosu yerleştirildi. Tarih kokan bu yolda yeni keşifler yapmanın şimdi tam zamanı. Molalar sırasında Ege'nin mavi suları sizi bekliyor olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek 2016 yaz sezonundan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Urla Kum Denizi Plajı da, kısa süre içinde tatilcilerin gözdesi oldu. Bunaltıcı sıcaklarda günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyen İzmirliler için oldukça cazip bir mekan. Temizliği ile bu yıl “Mavi Bayrak" da almaya hak kazanan Kum Denizi Plajı, su oyunları parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryaları, yeşil alanları ve engellilere özel düzenlemeleri ile dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu plaj, Urla Belediyesi tarafından işletiliyor. Plaja gösterilen ilgi "Mavi Bayrak" haberinden sonra katlanarak artıyor. Urla'ya gitmişken Urla Nohutalan'da kavun, dönüşte Güzelbahçe Payamlı'ya uğrayarak Payamlı'nın meşhur bardacıklarının tadına bakabilirsiniz."



TREKKİNG DENEYİMİNİ YAŞAYIN



Sporu ve doğada keşifler yapmayı sevenler için Homeros Vadisi önerildi. "Kayadibi köyünde doyulmaz İzmir manzarası eşliğinde güzel bir kahvaltı öneririz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Merkez ve Kayadibi Köyü arasında, Bornova Çayı üzerinde 7 kilometrelik alanda yaptığı vadi düzenlemesi kapsamında oluşturulan göletler, piknik alanları ve trekking parkurları görülmeye değer. 5 bin yıllık Smyrna kentinin suyunu sağlayan kaynağı, Homeros'un yaşadığı varsayılan mağaraları keşfedebilir, doğayla iç içe huzurlu bir yürüyüş yapabilirsiniz" denildi.