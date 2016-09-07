Kurban Bayramı'nda İzmirlilere "daha küçük maliyetlerle ulaşım" olanağı sağlayabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarında, yüzde 50 indirim kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12-13-14-15 Eylül tarihlerinde de kabristanlara "ücretsiz" otobüs seferleri düzenleyecek. Bakanlar Kurulu kararından sonra uygulanacak yüzde 50 indirim, Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında, arefe günü hariç, bayram süresince tüm kartlı binişlerde geçerli olacak. Havaalanı seferi yapan otobüsler, yerleşke tarifesi ve "Baykuş" seferler ise yüzde 50'lik indirimden yararlanamayacak.

6360 Sayılı Yasa ile mahalle statüsüne dönüşen ve pazar günleri toplu ulaşım hizmeti verilmeyen orman köylerine bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde 10.00 -19.00 saatleri arasında toplu ulaşım hizmeti sağlanacak.

ESHOT'un Kurban Bayramı boyunca 08.00-16.00 saatleri arasında kabristanlara ücretsiz gerçekleştireceği ek seferler ise şöyle olacak:

Konak - Karabağlar Kabristanı, Yeşilyurt Kabristanı (Hareket: Bahribaba otobüs peronları)

Konak - Hacılarkırı Kabristanı (Hareket: Konak AKM otobüs peronları)

Karşıyaka İskele - Soğukkuyu Kabristanı, Doğançay Kabristanı ve Örnekköy Kabristanı (Hareket: Karşıyaka İskele önündeki otobüs peronları)

Bornova – Eski Kabristan, Yeni Kabristan, Işıkkent, Pınarbaşı, Hacılarkırı Kabristanları (Hareket: Bornova Meydan)

Şirinyer – Buca Eski Kabristan- Buca Yeni Kabristan-Gökdere Kabristanı (Hareket: Şirinyer Aktarma Merkezi)

Balçova Kabristanı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)

Aşağı Narlıdere Kabristanı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)



Foça ve Mordoğan seferleri sezonu bitiriyor



İZDENİZ'e bağlı yolcu ve araba vapuru seferlerinde 12- 17 Eylül tarihleri arasında "Pazar tarifesi" uygulanacak. Yolcu gemisi seferleri 12-13-14-15 Eylül'de 08.30'dan, 16 Eylül Cuma günü ise 07.30'dan itibaren başlayacak. Bu günlerde araba vapuru seferleri saat 08.45'ten itibaren başlayacak.

Bayramda Yassıcaada, Mordoğan/ Foça seferleri de devam edecek. Yolcular, 13 - 14 ve 15 Eylül tarihlerinde Karşıyaka İskelesi'nden saat 08.30'da, Üçkuyular İskelesi'nden ise saat 09.00'da hareket eden gemilerle Yassıcaada'ya; Karşıyaka İskelesi'nden 08.00'de, Konak İskelesi'nden ise 08.20'de hareket eden gemilerle de Mordoğan ve Foça'ya gidebilecek .

Deniz ve hava koşullarının uygun olması halinde, 13 - 14 ve 15 Eylül tarihlerinde yapılacak Yassıcaada, Mordoğan ve Foça seferleri ile 2016 yaz sezonu sona erdirilecek.



Metro seferleri



İzmir Metrosu, 11 Eylül 2016 Pazar Arefe günü ile 12 - 13 - 14 - 15 ve 16 Eylül 2016 tarihlerinde sefer düzenlemesine gidecek. Metro bu tarihlerde 06.00 - 12.00 ve 20.30 - 00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir, 12.00 - 20.30 saatleri arasında ise 7.5 dakikada bir sefer düzenleyecek.



Mezarlıklarda ring seferleri



İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol genelindeki 1927 mezarlıkta bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak ziyarete hazır hale getirdi. Yeni Buca, Doğançay, Örnekköy, Eski ile Yeni Bornova mezarlıklarının içerisinde yaşlı ve engelli vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylıkla yapmaları için servis araçları bulunacak. Vatandaşların bayram süresince mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzur içinde gerçekleştirmeleri, defin işlemlerinin de aksamadan yürütülmesi amacıyla 24 saat hizmet verecek şekilde personel görevlendirmesi yapıldı. Yoğun ziyaretin olacağı mezarlıklarda su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla 18 adet su tankeri hazır bulundurulacak.



Ekipler 24 saat çalışacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ile Merkez 1 ekipleri, bu bayramda da 24 saat İzmirliler'e hizmet verecek. 444 40 35 ve ALO 185 numaralı çağrı merkezi numaralarından HİM'e ulaşan İzmirliler, şikayet ve taleplerini ayrıca Merkez 1'in 293 11 00 ve 293 13 14 numaralı telefonlarına da iletebilecek.

Kanal ile ilgili arızası olan vatandaşlar, bayram süresince aşağıdaki numaralardan bölgelerine en yakın ekipleri arayabilecek:

Karabağlar 293 70 00 - 293 70 29 ve 293 70 69, Karşıyaka 293 77 30, Menderes 293 73 42, Torbalı 293 74 71, Aliağa 293 79 02, Foça 293 79 29 – 812 80 94, Bayındır 293 75 11, Selçuk 293 76 15, Menemen 293 77 82, Seferihisar 293 76 01, Urla 293 72 40, Kemalpaşa 877 71 65, Ürkmez 293 71 60 – 293 71 61, Ödemiş 293 74 65, Beydağ 293 75 45, Kiraz 293 75 34, Tire 293 75 21, Bayındır 293 75 09 - 10, Bergama 293 79 20, Kınık 293 74 09, Dikili 293 79 18, Çeşme 293 72 21, Karaburun 293 76 20 - 22



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