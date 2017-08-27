Bayramı Sakız ve Midilli'de geçirecekler

İZMİR'in Çeşme ve Balıkesir'in Ayvalık ilçelerinden feribotla yola çıkan bin 200'er kişilik yerli turist kafilelesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına gitti

Kurban Bayramı tatili için İzmir, Muğla ve Aydın gibi Ege'nin tatil cennetlerine gidenlerin yanı sıra komşuyu seçenler de oldu. Bodrum'dan İstanköy, Leros, Simi, Rodos ve Kilimli adalarına gidenlerin yanı sıra İzmir'in Çeşme İlçesi'nden de Yunanistan'ın bir diğer gözde adası Sakız'ı tercih edenler göze çaptı. Son olarak sabah bin 200 kişilik yerli turist kafilesi, Çeşme'den feribotla bayram tatilini geçirmek üzere Sakız Adası'na hareket etti. Tatilcilerden, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün lisanslı milli sporcusu, evli bir çocuk annesi Nağme Burguç (33), komşuda katılacağı bir turnuvayı da hatırlatarak "Bu bayram tatili benim için her zamankinden farklı olacak. Çünkü hem Sakız maratonunu koşup ülkeme madalya kazandıracağım hem de tatil yapacağım" dedi.



Yurt dışından Sakız Adası'na tatile giden Özlem Şahin ise "Bayramlarda artık kazalar olmasın diyoruz. En büyük dileğimiz acısız üzüntüsüz bir bayram geçirmek. Bu kez de tatil için Yunanistan'ın Sakız Adası'nı tercih ettik. Ege kıyılarımız gerçekten çok güzel. Bayramın bir bölümünü adada, bir bölümünü İzmir Urla'da geçireceğim. Herkese bol barış ve sağlık dolu bayramlar diliyorum" diye konuştu.



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Ayvalık'tan ise 3 ayrı firmayla bin 200 kişilik yerli turist tarifesi de komşunun yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuldu. Vatandaşlar, gümrük kapısı açılınca gemilerine binerek Midilli'nin yolunu tuttu. Ayvalık-Midilli Adası arasında yolcu taşımacılığı yapan şirket sahipleri, ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.





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