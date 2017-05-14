Bebeği için yaptı şimdi bütün anneler için üretiyor

Bebeğinin sağlığı için organik kumaş ve beşik arayışına giren ama hiçbir yerde bulamadığı için iş kendi organik beşiğini üreten Deniz Akman, şimdilerde bütün anneler için organik beşik üretiyor. Akman, ürünlerinde kimyasal ya da zirai ilaç, boya kullanmadığını ve tamamen organik olduğunu belirtti

Ali Budak- KOSGEB desteğiyle 2010 yılında

'Fikir, hamileliğim sırasında ortaya çıktı'

Organik beşik fikrinin kendi ihtiyacından yola çıkarak ortaya çıktığını ifade eden Deniz Akman, şunları söyledi: Organik beşik fikri hamileliğim esnasında ortaya çıktı. Bebeğimin sağlığını çok önemsediğimden dolayı organik tekstil tercih ettim. Bu tercihimle piyasada organik beşik araştırmasına girdim. Piyasada böyle bir şey olmadığını görünce kendi bebeğimi düşünerek kadın girişimci olarak yola çıktım. 2010'dan itibaren de hem tekstil hem de mobilya olarak üretime başladım. İzmir ve Türkiye'ye sosyal medya üzerinden online satış yapıyoruz. İzmir ve Türkiye çapında satışlarımız çok iyi. Zaten sürekli ihtiyacın olduğu bir alan. Bebek doğumu sürdüğü müddetçe beşik ihtiyacı da olacağı için satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.

Ürünlerde kimyasal yok

Ürünlerinde kimyasal boya, kumaş ve zirai ilaç kullanmadıklarını ve tamamen organik olduklarını belirten Akman, 'Ürünlerimizde zirai ilaç kullanılmayan üretilen pamuklardan üretilen iplikleri kullanıyoruz. Bu ürünlerde de kimyasal boya kullanılmadan tekstil haline geliyor. Biz de bunları uyku setlerine dönüştürüyoruz. Fiyatlarımız da diğer ürünlerle aynıdır. KOSGEB desteğiyle kurduğumuz firmamızın ürünlerini sosyal medya da takip edip, beğendiğiniz ürünleri online satışla alabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine 3 gün gibi kısa bir süre içinde teslim ediyoruz' dedi.



'Sadece online satış yapıyoruz'

Satışlarımızda sadece sosyal medyayı kullanma sebeplerinin direk alıcıya ulaşmak olduğunu söyleyen Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü: Satışlarımızda sadece sosyal medyayı kullanma amacımız direk vatandaşa ulaşma amacı taşıyor. Bir yerde mağaza açtığımızda bunun ürün fiyatlarına da yansımasını istemiyoruz. Bu nedenle de direk www.bebekonfor.com üzerinden online satış yapıyoruz. İzmir Karabağlar'dan bütün Türkiye'ye satış yapıyoruz. Zaten online satış yaptığımız için fiyatlarımız çok uygun oluyor. Üretiyor ve satıyoruz. KOSGEB desteğiyle 2010 yılında organik beşik firmasını kurduklarını ve tamamen kişisel ihtiyaçlarından yola çıktıklarına dikkat çeken Deniz Akman, bebeğinin sağlığı için organik kumaş ve beşik arayışına giren ama hiçbir yerde bulamadığı için iş kurdu ve patronu oldu. Mağazaları olmadığını ve mağaza açmak istemediklerini belirten Akman, 'Mağaza ile birlikte fiyatlar da artıyor. Fiyatları arttırmak istemiyor ve her bütçedeki tüketiciye ulaşmak istiyoruz. O nedenle sosyal medya üzerinden ve www. bebek onfor.com sitesinden online satış yapıyoruz' diye konuştu.Organik beşik fikrinin kendi ihtiyacından yola çıkarak ortaya çıktığını ifade eden Deniz Akman, şunları söyledi: Organik beşik fikri hamileliğim esnasında ortaya çıktı. Bebeğimin sağlığını çok önemsediğimden dolayı organik tekstil tercih ettim. Bu tercihimle piyasada organik beşik araştırmasına girdim. Piyasada böyle bir şey olmadığını görünce kendi bebeğimi düşünerek kadın girişimci olarak yola çıktım. 2010'dan itibaren de hem tekstil hem de mobilya olarak üretime başladım. İzmir ve Türkiye'ye sosyal medya üzerinden online satış yapıyoruz. İzmir ve Türkiye çapında satışlarımız çok iyi. Zaten sürekli ihtiyacın olduğu bir alan. Bebek doğumu sürdüğü müddetçe beşik ihtiyacı da olacağı için satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.Ürünlerinde kimyasal boya, kumaş ve zirai ilaç kullanmadıklarını ve tamamen organik olduklarını belirten Akman, 'Ürünlerimizde zirai ilaç kullanılmayan üretilen pamuklardan üretilen iplikleri kullanıyoruz. Bu ürünlerde de kimyasal boya kullanılmadan tekstil haline geliyor. Biz de bunları uyku setlerine dönüştürüyoruz. Fiyatlarımız da diğer ürünlerle aynıdır. KOSGEB desteğiyle kurduğumuz firmamızın ürünlerini sosyal medya da takip edip, beğendiğiniz ürünleri online satışla alabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine 3 gün gibi kısa bir süre içinde teslim ediyoruz' dedi.Satışlarımızda sadece sosyal medyayı kullanma sebeplerinin direk alıcıya ulaşmak olduğunu söyleyen Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü: Satışlarımızda sadece sosyal medyayı kullanma amacımız direk vatandaşa ulaşma amacı taşıyor. Bir yerde mağaza açtığımızda bunun ürün fiyatlarına da yansımasını istemiyoruz. Bu nedenle de direk www.bebekonfor.com üzerinden online satış yapıyoruz. İzmir Karabağlar'dan bütün Türkiye'ye satış yapıyoruz. Zaten online satış yaptığımız için fiyatlarımız çok uygun oluyor. Üretiyor ve satıyoruz.