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    • Bebeğini balkondan atan anne için müebbet istendi

    İzmir'de, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini evin balkonundan boş alana attığı iddiasıyla 36 yaşındaki Refika Gülkan A.'nın tutuklu yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 16:40
    Bebeğini balkondan atan anne için müebbet istendi
    Geçen yıl 11 Ocak'ta, Konak ilçesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerindeki apartmanlar arasında bulunan boş alanda yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Araştırma yapan polis cesedin bulunduğu yerin karşısındaki apartmanın dördüncü katında hamile kadının oturduğu bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izin sonrası eve giden polis, özel bir şirkette güvenlik görevlisi Refika Gülkan A. ile karşılaştı. Evlilik dışı ilişkiden hamile kalan Refika Gülkan A.'nın, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini balkondan attığı anlaşıldı.

    İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten ölüme neden olmak' suçlamasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Refika Gülkan A. ile avukatı Akif Duygu katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, Refika Gürkan A.'nın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Daha önce de iki ayrı hastaneden cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verilen sanığın avukatı Akif Duygu, "Müvekkilim hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından verilen rapor yetersizdir. Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeniden rapor alınsın. Üç hafta gözlem altında kalması gerekirken, 4 gün içinde rapor düzenlenmiştir. Raporu düzenleyen heyetteki çoğu kişi FETÖ'den tutuklanmıştır. Bu rapor Yargıtay denetiminde yeterli değildir" dedi.

    Cumhuriyet Savcısı Çetin Demirci ise karar aşamasına gelen davayla ilgili mütalaasında; yeniden rapor alınması talebinin reddini istedi. Sanığın işlediği suçun sabit olduğunu, kasten kendi bebeğini öldürdüğünü belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, sanığın tutukluluk halinin de devamını talep etti.

    Sanık Refika Gülkan A., savcının mütalaasına karşı savunmasında başına bu işin nasıl geldiğini anlayamadığını söyledi. Refika Gülkan A, "Böyle olmasını istemezdim. Ben böyle bir insan değilim. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu kesinlikle anlamıyorum. Ben sonuçta anne adayıydım. Bu yaşadıklarımı anlayamıyorum. Bana cani gözüyle bakılmasını istemem" dedi.

    Sanık avukatının süre talebini ve yeniden rapor alınmasını reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Anne, Bebeğini Atan Anne

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