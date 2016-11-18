Bebeklerini satan iki cezaevi firarisi yakalandı

İzmir'de cezaevi firarisi bir çift, bebeklerini satmak isterken gözaltına alındı

İzmir Dikili'de İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan 41 yaşındaki B.T. ile yine cezaevi firarisi 27 yaşındaki Z.Ç.'nin yeni doğan bebeklerini satmaya hazırlandıklarını bilgisini aldı.



Jandarma ekipleri doğuma gidecek olan kadını takibe aldı. Çift, geçtiğimiz 14 Kasım'da doğum için özel bir hastaneye başvurdu. Z.Ç. hastaneye yattığı gün doğum yaptı. Doğuma bebeği satın alacak olan aile de gitti. Doğan bebeğin belgesinin anne adına da bebeği alacak olan G.G.'nin adı yazıldı. Bebeğe R.Y.G. adını veren çift, bir de nüfus cüzdanı çıkarttı.



Doğumun ardından çift taburcu edildi. Takibi sürdüren jandarma ekipleri de olayla ilgili 16 Kasım'da bir operasyon düzenledi. Oparasyon kapsamında bebeklerini satan B.T. VE Z.Ç. ile birlikte bebeği satın aldığı öğrenilen G.G., eşi A.R.G. ve G.G.'nin kız kardeşi K.A. gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen B.T. ile Z.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G., A.R.G. ve K.A. ise 'Doğan çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan' tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, bebek ise devlet korumasına alındı.





BU İLK DEĞİL



Alınan bilgiye göre B.T. daha önce de iki kez kendi çocuklarını başkalarına sattı. B.T.'nin Doğan çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan' da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. B.T. aynı zamanda hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı da ceza almış.



B.T. ile Z.Ç.'nin doğan ortak çocuklarını satmadıklarını öne sürüp, sadece 1500 TL tutan hastane masraflarının ödenmesi karşılığında verdiklerini söyledikleri öğrenildi.