Bedri Serter'den yeni yıl kutlaması

CHP izmir Milletvekili Bedri Serter, 2019 için yeni yıl mesajı yayınladı ve "2019'da çocuklarımız daha huzurlu bir dünyada yaşasın ve ülkemizde doğan her çocuk 11 bin TL borç ile doğmasın,çocuk işsizliği ve çocuk evlilikleri olmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Burcu Şahin - Serter, yayınladığı yeni yıl mesajında önce geleceğin teminatı olan çocukların daha huzurlu, barış dolu, eşit ve mutlu bir dünyada yaşaması için her alanda gereken mücadeleyi vermeye devam edeceklerini söyledi. Serter, "Büyük Atatürk'ün ülkemizin çocuklarına ve genç nesillerine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğu ve bizlerin elinde. Hasta olan çocuklarımıza ilaç, eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza okul, yeni ufuklara açılan gençlerimize destek sağlamak bizim elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına duyulan özlemle, sosyal demokrat, özgür ve eşitlikçi bir anlayışla yönetilecek, çocuklarımızın borçlu olarak değil mutlu olarak dünyaya gelecekleri, bir çocuğun bile yatağa aç girmeyeceği, her gencimizin ülkemizin geleceğine katkı sağlaması için desteklendiğini, kadınların her alanda eşit temsil edildiği ve ayrımcılığa uğramadıkları, yaşlısından gencine herkesin maddi ve manevi refaha kavuştuğu, demokrasinin, özgürlüğün ve eşitliğin inşa edilebileceği bir siyasi iklime sahip bir Türkiye'de yaşamaya olan sarsılmaz inancımla yeni yılınızı kutluyorum" dedi.