Bel fıtığı nedeniyle başladı, kainat ikincisi oldu!

İzmir, Ege Üniversitesi öğrencisi Pınar Çoban (30), 6 yıl önce bel fıtığı tedavisi için başladığı vücut geliştirme dalında, hem kendisini hem de Türkiye'yi gururlandıran dereceler elde etti. Pınar Çoban, son olarak Almanya'daki yarışmada kainat ikinciliğini elde etti

Vücut geliştirme dalında Türkiye'yi gururlandıran başarıya imza atan Pınar Çoban, gerek özel hayatında gerekse de spor yaşamına başlamasında film gibi bir dönem geçirdi. Manisa'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanan Pınar Çoban, küçük yaşta yaptığı evlilik sonrasında bebeği olunca eğitimini dondurdu. Kendisine başka bir hayat kuran Çoban, evlilikte istediği mutluluğu yakalayamayınca, eşinden ayrıldı. Pınar Çoban, bir kez, daha önce ara verdiği eğitimine geri döndü. Ancak, çocuğunu da düşünüp Manisa'dan İzmir'deki Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na yatay geçiş yaptı.



TEDAVİ OLDUĞU SIRADA SPORA BAŞLADI



Bir yandan eğitimini sürdüren Çoban, yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığından dolayı doktorun telkinleriyle spora başladı. Spor salonunda tedavi için yaptığı hareketlerle başladığı ağırlık kaldırmalar, zamanla hayatının tamamını kapladı. Büyük aşkla bağlandığı vücut geliştirme sporuna, parasını, zamanını harcadı. Büyük azimle sürdürdüğü çalışmalar sonrasında da önemli başarılar elde etmeye başladı. 2014 yılında figür dalında kainat 8'incisi oldu. 2016 yılı Haziran ayında KKTC'de, fizik kategorisinde kainat 4'üncülüğünü elde etti. Eğitimi sürdürürken spora da devam den Pınar Çoban, geçen ay bu kez de Almanya'da yapılan yarışmaya katıldı. Burada da büyük başarı gösterip kainat 2'ncisi oldu. Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.



Türkiye'ye daha büyük başarılar getirmek istediğini söyleyen üçüncü sınıf öğrencisi Pınar Çoban, "Ülkeme bu dalda en büyük ödülleri getirmek istiyorum, ancak çalışma şartlarım ve ekonomik gücüm yetersiz kalıyor. Destek olunduğu takdirde, ülkemle birlikte en iyi dereceleri elde edeceğim. Bu nedenle gerek federasyondan gerekse de çeşitli kurumlardan başta okulum olmak üzere destek istiyorum" dedi.