Belediye Başkanı'ndan 'Geçmiş olsun' ziyareti

Güzelbahçe Limanı'nda sabaha karşı çıkan yangında yanan iki restorandan geriye külleri kaldı. Güzelbahce Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, mağdur işletmeciler Gemi Restoran'ın sahibi Alpaslan Kandemir ile Reis Restoran'ın sahibi Güven Ünal'a "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Başkan İnce, bilirkişi ve emniyet incelemesinin ardından tüm esnafla elbirliği ile sağlam masa va sandalyelerin çıkarılarak hizmet verileceğini söyledi

Belediye Başkanı'ndan 'Geçmiş olsun' ziyareti
Yangında tamamen kullanılmaz hale gelen Gemi Restoran'ın sigortalı, Reis  Restoran'ın ise sigortasız olduğu belirtildi. Gemi Restoran'ın bekçiliğini yapan emekli polis memuru Mücahit Sungur, "Restoranın ikinci salonunda elektirik kabloların tutuştuğunu gördüm, koşturup söndürmeye çalıştım. Söndüremeyince itfaiyeye haber verdim. İtfaiyeye 6 dakika sonra bir telefon daha ettim. Önce Urla İtfaiyesi ardından ise Güzelbahçe İtfaiyesi geldi. Yaklaşık 20 dakika sonra müdahale ettiler fakat her şey ahşap yanıcı olduğu için söndürmek kolay olmadı" dedi.

Kaynak: DHA
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