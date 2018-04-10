Belediye başkanını vuran kişi tahliye oldu

İzmir'de, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan U.G. dün görülen duruşmada adli kontrol şartlıyla serbest bırakıldı

Olay, geçen 2 Aralık'ta Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin Yaka Mahallesi'ndeki evinin önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte evine girerken iddiaya göre otomobille yanına yaklaşan U.G. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis şüpheli U.G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltın aldı. Başkan İnce gözaltına alınan U.G.'yi emniyette teşhis ederek, "Beni vuran kişinin o olduğuna eminim" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. tutuklandı.



Dün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada U.G., hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.