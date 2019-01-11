Belediye'den açıklama geldi: Belediye'ye sığındılar

DİSK'e bağlı Genel -İş İzmir 2 Nolu Şube üyelerinin basın açıklamasına polisin müdahale etmesinin ardından, DİSK'e bağlı Genel-İş 1 Nolu Şube'de örgütlü bulunan ESHOT çalışanları iş bıraktı. Eylem süresinde yaşanan arbade sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin basın açıklaması şu şekilde:

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında yaşanan polis müdahalesi, bazı yayın organlarında okuyuculara "İzmir'de işçiler belediye binasını bastı" başlığıyla servis edilmiştir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında sıkılan biber gazından kaçan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına sığınmıştır. Olay bundan ibarettir.

Ayrıca ulusal yayın yapan bir internet sitesinde bu olayla ilgili haberde yer alan "Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istedi, polis işçilere saldırdı" başlığı ve içeriğindeki "..eyleme Başkan Aziz Kocaoğlu engel olmak istedi" cümleleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tıpkı geçen 15 yılda olduğu gibi, sendikanın bugün yaptığı basın açıklamasına da asla müdahil olmamış, engelleme gibi bir tavır içine girmemiştir. Bunu en iyi bilen de sendika yöneticileridir.