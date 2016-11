Belediye dersaneleri kapatıldı. Sadece çocuklar değil aileler de mağdur oldu

Belediyelerin dar gelirli öğrencilere eğitim desteği verdiği merkezlerinin KHK ile kapatılmasına tepkiler devam ediyor. Kapatılan etüt merkezlerinden biri de Roman mahallesinde yaşayan öğrencilerin faydalandığı Buca Göksu Mahallesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'ydi. Mahalleliler yaptıkları eylemde, 'Söyleyecek çok şeyimiz var ama pankarta sığmaz' diyerek boş dövizler taşıdılar

-Her açıklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplum içerisinden tartışmalar yaşanıyor. Son ilan edilen KHK ile de dar gelirli öğrenciler için belediye lerin açtığı hazırlık kurslarını kapsayan dersaneler KHK ile kapatıldı. İzmir'de de kapatmalar nedeniyle Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Çiğli ve Buca'da yüzlerce öğrencinin desteksiz onlarca öğretmenin de işsiz kaldığı belirtildi.Buca'da Romanların ve dar gelirli ailelerin yoğunlukla yaşadıkları Göksu Mahallesi'nde bulunan Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'nde aldıkları derslerle okullarında başarıları artan, okuma yazma bilmeyen ebebeynleriyle de aynı dersliklerde eğitim gören minikler, etüt merkezlerinin kapanmasından mutsuz olduklarını belirttiler. Bir an önce dershanelerinin açılmasını talep eden mahalleli, taşıdıkları boş dövizlerle, 'Söyleyecek sözümüz var ama bu bir pankarta sığmaz' dediler.İzmir Romanlar Gençlik Eğitim Dernek Başkanı İlkay Pekbalıkçı, 'KHK'lar ile gariban çocukların ellerinden eğitim hakkı alınmıştır. Kabul edilen KHK ile artık çocuklarımız bu etüt merkezinden ders alamıyorlar. Bunun bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz. Sadece Roman çocukları için değil tüm gariban çocuklarımızı düşünüyoruz. Gariban çocuklarımız eğitim alamıyorlar, dershanelere verecek paraları yok. Çocuklarımız okuldan geldiklerinde hiç olmazsa buraya gelip burada derslerini yapıyorlardı, ders alıyorlardı. Faydalı olan bir yerdi. Böyle kurumlarımızın, böyle yerlerimizin kapatılmasını istemiyoruz' dedi.Buca Göksu Selanik Romanları Dernek Başkanı İsmet Keskiner de mahallelerinde kapatılan etüt merkezinin tekrar açılmasını istedi. Durumdan dolayı mahallede yaşayan 300 çocuğun mağdur olduğunu söyleyen Keskiner, 'Göksu mahallesinde 300 çocuk mağdur olmuş durumda. Etüt merkezinin tekrar faaileyete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklar zaten okula gitmiyorlar. Etüt merkezi açılınca yakın diye buraya geliyorlardı. Bütün aileler bu yönden mağdur' açıklamasını yaptı.Velilerden Funda Uç da etüt merkezi kapatıldıktan sonra çocuğunun merkezin niye kapatıldığını sorduğunu ve öğretmenlerinin kendilerini bırakıp gittiğini düşündüğünü, bu yüzden de sürekli ağladığını söyledi. Uç, "Etüt merkezi kapatılınca kızım çok üzüldü. Anlatıyoruz ama bize inanmıyor, 'Öğretmenlerim beni bıraktı' diye ağlıyor'" diye konuştu.Nahile Çakmak etüt merkezinden sadece çocukların değil kendilerinin de faydalandıklarını belirterek, okuma yazma bilmeyenlerin de etüt merkezinde ders aldıklarını söyledi. Çakmak, 'Merkezin bize faydası çoktu, kapatıldığı için çok üzgünüz. Çocuklarımızın yazmada ve okumada sıkıntıları vardı, buradan aldıkları derslerle okumaya ve yazmaya başlamışlardı. Biz de okuma yazma öğreniyorduk. Şu anda biz kapının eşiğine geldik ama içeriye adım atamıyoruz çünkü kapatıldı. Çocuklarımızın başarılı olmasını, millete ve devletine yararlı birer insan olmalarını istiyoruz. Bu yüzden de Charlie Chaplin Etüt merkezimizin açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz' dedi.Daha sonra açıklama yapan mahalleli etüt merkezlerinin tekrar açılmasını istedi. Ellerinde tuttukları boş pankartlarla eylem gerçekleştirdiler,'Bİr şey söylemeye gerek yok. Durumumumuz belli diyen mahalleli, 'Biz tekrardan Charlie Chaplminr Etüt Merkezi'nin açılmasını istiyoruz. Söyleyecek, yazacak birçok şeyimiz var ama biz pankartlara bir şey yazmadık çünkü söyleyeceklerimiz pankartlara sığmaz' dediler. Etüt merkezinde çocuklardan geriye sadece öğretmenleri için çizdikleri resimler hatıra kaldı.